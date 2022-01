Paris (France) (AFP). Attentats: Hollande a remercié le roi du Maroc pour l'assistance efficace de Rabat

François Hollande a remercié vendredi le roi Mohammed VI pour "l'assistance efficace" apportée par le Maroc à la suite des attentats de Paris le 13 novembre, a indiqué la présidence française à l'issue de leur entretien. Les deux dirigeants ont marqué "la détermination partagée de la France et du Maroc à mener ensemble le combat contre le terrorisme et la radicalisation, et à ?uvrer à la résolution des crises régionales et internationales", a ajouté l'Elysée dans un communiqué.

