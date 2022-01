Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 21 et 22 novembre

MANCHE

Jusqu'à dimanche, un forum solidaire est proposé à Cherbourg. Au programme : débats, ateliers, rencontres, concerts et ciné'ma différence. Rendez-vous, jusqu'à la fin de la semaine, à la salle des fêtes de Cherbourg-Octeville. Plus d'infos ICI

Vendredi et tout ce week-end, c'est la fête des produits de la mer et du terroir à Cherbourg-Octeville. Vous avez rendez-vous avec une cinquantaine d'exposants venus de toute la France pour présenter et vendre leurs produits régionaux. Rendez-vous, Quai de l'Entrepôt pendant ces 3 journées.

Tout ce week-end, un salon du mariage est organisé à Cherbourg-Octeville. Tous les prestataires pour organiser votre événement seront présents. Vous pourrez faire des essais maquillage et coiffure, assister aux présentations de robes de mariée et tenter de gagner un voyage à Venise. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h à la salle des Pas Perdus à la Cité de la Mer. L'entrée est à 1,50€, c'est gratuit pour les moins de 18 ans.

Samedi, une 3ème Disco Soupe est organisée à Saint-Lô. C'est un événement convivial pour dire non au gaspillage alimentaire. Rendez-vous à partir de 16h sous les halles du marché pour l'épluchage et la découpe des légumes. Mise en musique avec le groupe Houle ma Poule suivi de The Sweet Children. Vous pourrez ensuite déguster gratuitement la soupe ou donner un petit quelque chose qui sera reversé à la Banque Alimentaire.

L'association Cherbourg Marathon organise, pour la 2ème année, son trail nocturne «A la Belle Etoile» ce samedi soir avec Tendance Ouest. Cette course nocturne est composée de trois circuits de 12, 22 et 34 kms et d'une randonnée pédestre de 7 kms. Toutes les infos ICI

CALVADOS

Vendredi et tout ce week-end, se tient le salon auto moto utilitaire au parc expo de Caen. Plus de 45 marques sont représentées. Rendez-vous, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche de 10h à 19h au parc des expositions de Caen. L'entrée est à 5€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Tout ce week-end, c'est la 5ème fête de la coquille et de la gastronomie de Ouistreham Riva-Bella. Au programme : un marché aux poissons, un marché du terroir, des animations et des expositions. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h à Ouistreham. L'entrée est gratuite.

Dimanche, 7 courses de trot auront lieu sur l'Hippodrome de Vire pour fêter le 140ème anniversaire de la société des courses. Présence des meilleurs jockeys, drivers et entraîneurs et structure gonflable pour les enfants. L'entrée est gratuite.

Dimanche, le SM Caen affronte le SCO d'Angers dans le cadre de la 14ème journée de championnat de Ligue 1. Suivez le match en direct sur Tendance Ouest dés 13h45. Suivez aussi toutes les rencontres des normands grâce à notre live-tweet sur tendanceouest.com

Dimanche, assistez à l'avant-première du film d'animation «Le voyage d'Arlo». Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot. C'est ce dimanche à 16h au Cinéma Pathé des Rives de l'Orne.

ORNE

Jusqu'à dimanche, c'est le Festival Jazz en Ouche. Retrouvez de nombreux concerts, comme Yaël Naïm ce samedi à l'Aigle. Toute la programmation est ICI

De vendredi à lundi, assistez à la dernière grande foire de l'année à Briouze, c'est la Sainte-Catherine. Au programme : randonnée VTT et pédestre, foire aux arbres, grand déballage, animation paintball et de nombreux concours.

Samedi, les Vitrines d'Argentan organisent un défilé de mode avec les élèves du lycée professionnel Jeanne d'Arc et Gwenaëlle Legendre, Miss Basse-Normandie 2015. Vous y verrez du prêt-à-porter, des accessoires mais aussi de la décoration. C'est ce samedi de 14h30 à 16h, Place de Lattre de Tassigny.