Munich (Allemagne) (AFP). Allemagne: découverte macabre de huit corps de bébés

Les restes de huit bébés ont été découverts dans une bourgade allemande et une femme de 45 ans, probablement leur mère, a été arrêtée vendredi pour éclaircir les circonstances de cette affaire, parmi les pires du genre. Présentée comme "suspecte" dans l'enquête sur l'octuple infanticide, cette femme a été interpellée vers 19H45 locales (18H45 GMT) en compagnie d'un homme de 55 ans, également invité à s'expliquer, a indiqué dans un communiqué la police de Franconie, une région bavaroise du sud du pays. Après la découverte de sept corps jeudi soir dans un appartement de Wallenfels, petite ville de 2.800 habitants, la police avait trouvé une huitième dépouille vendredi après-midi en fouillant les pièces. "Comme pour les sept autres nourrissons, les restes étaient enveloppés dans des tissus et des sacs plastiques", selon les enquêteurs. La femme interpellée, "mère présumée" des victimes, est l'ancienne habitante de ce logement, recherchée toute la journée. D'autres perquisitions et interrogatoires doivent avoir lieu et une expertise médico-légale des corps, qui pourrait prendre du temps en raison du "mauvais état" de certains d'entre eux, est en cours. "Aucun résultat n'est à attendre avant le début de la semaine à venir", ont indiqué la police et le parquet. - Grossesses cachées - La police avait été alertée jeudi après-midi par une habitante de la localité après qu'elle eut trouvé, dans des circonstances qui n'ont pas été explicitées, le corps d'un premier bébé dans le logement. Selon le site internet du quotidien Bild, il s'agit de la sous-locataire de l'appartement. Les photos des lieux montrent un petit immeuble de deux étages. C'est au niveau supérieur que les corps auraient été découverts. Aux fenêtres, on voit des décorations pour enfants: papillons, nounours et nain de jardin. D'après des voisins cités par Bild, l'ancienne occupante de l'appartement, une vendeuse dans un kiosque, y aurait vécu 18 ans avec son mari et trois enfants et aurait dissimulé plusieurs grossesses. "Elle a dit une fois qu'elle avait fait quatre fausses couches", a dit à Bild un témoin, non identifié. Selon le journal, la femme a été décrite par les voisins comme aimable et sympathique, se montrant aimante avec ses enfants. "C'est une petite ville où tout le monde se connaît () beaucoup se demandent: +Aurait-on pu faire quelque chose?+" , a dit le maire de Wallenfels, Jens Korn sur l'antenne de la chaîne NTV. La femme qui a découvert le premier corps affirme, selon Bild, que la précédente occupante de l'appartement a quitté le domicile en septembre après une dispute avec son époux. Elle aurait aussi dit à ce dernier, lorsqu'elle était ivre, qu'elle avait caché des corps d'enfants dans l'appartement. - De nombreux précédents - L'Allemagne, comme d'autres pays, a connu plusieurs cas d'homicides multiples de bébés commis par leur mère ces dernières années, souvent sur fond de déni de grossesse. Une Allemande avait ainsi été condamnée à 15 ans de prison après la découverte en 2005 de neuf corps de nourrissons qu'elle avait tués. Aux Etats-Unis, en avril 2014, les corps de sept nouveau-nés tués par leur mère dans l'Utah sur une période de dix ans avaient été découverts à son domicile. En France, en mars 2015, les corps de cinq bébés sont découverts au domicile d'une femme de 35 ans, par son compagnon âgé de 40 ans. Les deux cas les plus emblématiques pour les Français restent l'affaire Courjault, révélée en juillet 2006, et l'affaire Cottrez, découverte quatre ans plus tard. Véronique Courjault avait été condamnée en 2009 à huit ans d'emprisonnement pour le meurtre de trois nourrissons, dont deux découverts par son mari dans le congélateur familial. Elle a été libérée en mai 2010. Dominique Cottrez, aide-soignante de 46 ans, a de son côté été condamnée à 9 ans de prison en juillet dernier pour avoir tué huit de ses bébés. Elle a affirmé avoir été victime d'inceste et avoir agi par crainte que les enfants soient de son propre père, mort en 2007, avant de se rétracter en plein procès.

