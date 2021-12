Munich (Allemagne) (AFP). Découverte macabre en Allemagne de probablement sept corps de bébés

La police allemande a annoncé vendredi avoir retrouvé à Wallenfels, une petite ville de Bavière (sud), les restes de "probablement" sept bébés dans un appartement dont l'ancienne habitante, une femme de 45 ans, est recherchée. "Vers 16H00 jeudi, un habitante de Wallenfels a découvert la dépouille d'un nourrisson et a appelé les services d'urgence. Les forces de police appelées (sur les lieux) ont découvert dans une pièce plusieurs corps de nourrissons. La police criminelle et le procureur de Coburg partent du principe qu'il y a probablement sept morts", a-t-elle souligné dans un communiqué. "La précédente habitante des lieux à Wallenfels, une femme de 45 ans, n'a pas encore pu être appréhendée et interrogée", selon la même source. Le porte-parole de la police bavaroise, Jürgen Stadter, a pour sa part indiqué à la chaîne d'information N24 qu'il n'était pas encore établi si cette femme était la mère des nourrissons. D'autres perquisitions et interrogatoires doivent encore avoir lieu et une expertise médico-légale des corps est en cours depuis l'aube pour déterminer les dates et causes des décès mais elle risque de prendre du temps en raison de "mauvais état" de certains des corps. "Aucun résultat n'est à attendre avant le début de la semaine à venir", ont indiqué la police et le parquet. Les photos des lieux montrent un petit immeuble de deux étages. C'est au niveau supérieur que les corps auraient été découverts. Aux fenêtres, on y voit des décorations pour enfants: papillons, nounours et nain de jardin. Les enquêteurs avaient dans un premier temps annoncé jeudi soir la découverte de "plusieurs corps de nourrissons" dans cette bourgade de 2.800 habitants de Franconie. La presse locale avait alors évoqué deux dépouille. - Grossesses cachées - Selon le site internet du quotidien populaire Bild, citant des voisins, la personne recherchée aurait caché plusieurs grossesses. Cette vendeuse dans un kiosque aurait vécu 18 ans dans cet appartement avec son mari et trois enfants. "Elle a dit une fois qu'elle avait fait quatre fausses couches", a dit à Bild un témoin, non identifié. Selon le journal, la femme a été décrite par les voisins comme aimable et sympathique, se montrant aimante avec ses enfants. Sans citer ses sources, Bild affirme par ailleurs qu'elle a quitté le domicile en septembre après une dispute avec son époux. Elle aurait aussi dit à ce dernier, lorsqu'elle était ivre, qu'elle avait caché des corps d'enfants dans l'appartement. L'Allemagne a connu plusieurs cas d'homicides multiples de bébés par leur mère ces dernières années mais jamais d'une telle ampleur. En octobre 2013, également en Bavière, deux corps de bébés avaient été découverts à l'occasion de travaux de construction. L'enquête avait révélé qu'ils étaient nés dans les années 1980 mais leur mère avait été acquittée, l'homicide étant prescrit. En 2011, une Allemande avait reconnu être à l'origine de la mort de sa fille et de ses deux fils en septembre 2004, juin 2006 et mars 2009. Les décès avaient été classés dans un premier temps comme "mort subite du nourrisson" mais la police avait déclenché une enquête après le troisième cas. En 2000, une Allemande de 28 ans a été condamnée à Chemnitz (est) à 13 ans et demi de prison pour avoir tué trois de ses nouveau-nés et congelé ensuite leurs cadavres.

