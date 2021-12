L'Agenda en Normandie : vendredi 13 novembre

MANCHE

Jusqu'à samedi, les rendez-vous soniques se tiennent à Saint-Lô. Ce samedi, assistez au concert d'Izia à 19h à la salle Beaufils et venez applaudir Les Ramoneurs de Menhirs aux Ateliers Art Plume à 20h30. D'autres artistes seront présents lors de cette soirée de clôture.Retrouvez la programmation complète du festival ICI

Ce samedi, c'est la finale de la 3ème édition du Tremplin «La Glacerie musicale» à Cherbourg-Octeville. Les groupes Audiofilm, Elektron, Nightcap et Initial Work s'affronteront dans la salle de la Brèche. L'entrée est à 3€, au profit des Restos du Cœur et c'est gratuit pour les moins de 16 ans. Places en vente dans votre Espace Culturel Leclerc de Tourlaville.

CALVADOS

Vendredi et tout ce week-end, la grande cuisine est à l'honneur à Caen. C'est la 2ème édition du salon tous en cuisine au parc des expositions. Rendez-vous ce vendredi jusqu'à 21h et samedi et dimanche de 10h à 19h. L'entrée est à 5€. Plus d'infos ICI

Pendant 3 jours, c'est aussi le salon du mariage et de l'événementiel à Caen. Retrouvez tous les acteurs de votre mariage et les nouvelles tendances. Il y aura des fleuristes, des photographes, des traiteurs, des bijoutiers mais aussi des robes et des costumes de mariés. Rendez-vous au parc des expositions, le salon est ouvert ce vendredi jusqu'à 20h et samedi et dimanche de 10h à 19h.

Ce week-end, la comédie musicale «Dirty Dancing» est de passage au Zénith de Caen. Des chorégraphies, des tubes de légende et l'inoubliable histoire d'amour de bébé et Johnny que vous allez pouvoir revivre le temps d'une soirée. C'est ce vendredi soir et samedi à 20h30 et dimanche à 19h30 au Zénith de Caen.

ORNE

Vendredi et tout ce week-end, c'est le Salon Habitat, Déco et Gastronomie à Argentan. Cette 6ème édition regroupe 5 espaces réunissant tous les acteurs de l'Habitat : habitat, déco, immobilier, énergies renouvelables, nature et jardin. Un voyage à New-York est à gagner et Miss Basse-Normandie sera présente ce samedi. Rendez-vous, pendant ces 3 jours, au Hall des Expositions d'Argentan. L'entrée est à 2€.

Vendredi et samedi, venez au Blizz'art Festival à Ciral, près d'Alençon et de Pré-en-Pail. Assistez à 20 concerts et notamment à un concert pour les enfants ce samedi à 14h et des spectacles. Toutes les infos ICI