Bruxelles (AFP). L'UE approuve l'étiquetage des produits des colonies israéliennes, Israël suspend le dialogue

L'UE a approuvé mercredi la mise en oeuvre de l'étiquetage des produits originaires des colonies israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés, une mesure aussitôt dénoncée par Israël qui a invoqué le spectre de l'antisémitisme nazi et suspendu son dialogue diplomatique avec l'Union. La décision controversée, attendue depuis des mois mais reportée à plusieurs reprises, a été approuvée lors d'une réunion du collège des commissaires européens à Bruxelles, selon une source officielle. La Commission a "adopté ce matin la notice interprétative sur l'indication d'origine des marchandises en provenance des Territoires occupés par Israël depuis juin 1967", a précisé la source. Tandis que les Palestiniens saluaient un "pas dans la bonne direction", quoique "insuffisant", Israël a vivement réagi, décidant de "suspendre son dialogue diplomatique avec l'UE au sein de plusieurs forums qui devaient avoir lieu au cours des prochaines semaines". Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a de nouveau évoqué le spectre du nazisme et de l'antisémitisme, estimant que "l'étiquetage des produits de l'État juif par l'Union européenne réveille de sombres souvenirs". "L'Europe devrait avoir honte", a déclaré M. Netanyahu dans une vidéo diffusée par ses services. - 'Discrimination' - "Alors qu'il y a des centaines de conflits territoriaux à travers le monde, (l'UE) a décidé de s'en prendre seulement à Israël, alors qu'Israël combat le dos au mur contre une vague de terrorisme", a regretté le Premier ministre, actuellement en visite chez son allié américain. Selon le gouvernement israélien, cette "mesure discriminatoire" prise pour des "raisons politiques" va compliquer encore le processus de paix avec les Palestiniens, au point mort depuis le printemps 2014. "Depuis l'entrée en fonction de la nouvelle équipe à la tête de l'UE (il y a un an) nous avons clairement dit en Israël que nous nous félicitions des contributions de l'UE au processus de paix. Ce qui arrive pourrait nous forcer à reconsidérer" cette position, a prévenu dès mardi le chef de la mission israélienne auprès de l'UE à Bruxelles, David Walzer. L'UE cherche à relancer le processus de paix israélo-palestinien par l'intermédiaire du Quartette pour le Proche-Orient (qui regroupe l'Union, les Etats-Unis, l'ONU et la Russie). "La position de l'UE sur les colonies est très claire. Elles sont illégales au regard du droit international. (L'étiquetage) n'y change rien. Je ne pense pas qu'il affectera notre rôle à l'avenir" dans les négociations de paix", a commenté une source de la Commission. Face à la colère du gouvernement israélien, l'UE s'est efforcée de minimiser la portée de son geste. - 'Mesure technique' - "C'est une question technique, pas une prise de position politique", a insisté mercredi le vice-président de l'exécutif européen Valdis Dombrovskis lors d'un point presse, rappelant que l'UE ne soutenait "aucune forme de boycott ou de sanctions contre Israël". Débattue depuis 2012, cette décision qui s'impose aux 28 Etats membres vise à informer et protéger les consommateurs européens de l'origine des produits qu'ils consomment, conformément à la législation commerciale de l'UE, selon la Commission. Elle porte désormais l'obligation à l'industrie alimentaire et à la distribution de mentionner spécifiquement sur les étiquettes que les marchandises viennent des colonies, qui pour l'UE comme pour la communauté internationale ne font pas partie du territoire d'Israël. Or aujourd'hui les produits des implantations israéliennes en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et sur le plateau du Golan sont étiquetés comme fabriqués en Israël. Les marchandises concernées, en majorité des produits agricoles (fruits, légumes, vins) et des cosmétiques, représentent "moins de 1%" du total des échanges commerciaux entre l'UE et Israël, soit 154 millions d'euros en 2014, selon des chiffres de la Commission. Mais plus que son impact sur la balance commerciale, le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu craint que la mesure européenne ne "soutienne et encourage" le mouvement international BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) contre l'Etat hébreu, qui monte en puissance. "Ce que l'UE est en train de faire va soutenir et encourager le BDS contre Israël", a déploré le représentant israélien auprès de l'UE.

