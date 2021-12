Hockey: les Dragons de Rouen dans la dernier carré de la Coupe de la Ligue !

Déjà vainqueur lors du match aller (5-3) à Angers, les Rouennais n'ont pas trop tremblé durant cette deuxième confrontation.

Les Angevins ,handicapés par le départ cette semaine de Valentin Claireaux parti pour la 2ème division Finlandaise (Mestis), débutent mal ce match puisqu'après quelques arrêts du gardien normand Dany Sabourin, ils encaissent le premier but de la rencontre au bout de quatre minutes seulement d'un tir à la bleue de Patrick Coulombe. Malgré une légère domination rouennaise dans ce premier tiers, plus rien ne sera marqué jusqu'à la première sirène (1-0).

Les Angevins maintiennent le suspense...

Au retour de la pause, ce sont les Ducs qui parviennent à égaliser dans ce match grâce à un tir à la bleue dévié par l'ancien Rouennais Dimitri Thillet juste avant la 6ème minute. Les visiteurs du soir manquent même de prendre l'avantage quelques instants plus tard sur un lancer lointain qui vient s'écraser sur la barre et qui rebondit dans le dos de Dany Sabourin qui parvient à geler le palet. Ce même Dany Sabourin maintient même son équipe en vie jusqu'à la fin du deuxième tiers temps sur quelques bonnes occasions angevines. 1-1 à la fin du 2ème tiers.

Mais craquent en fin de match

Toujours à l'abri grâce aux deux buts d'avance acquis au match aller, les Jaunes et Noirs vont définitivement s'assurer la qualification sur quatre buts marqués en un peu plus de quatre minutes. Tout d'abord, c'est Sacha Treille qui parvient à tromper le gardien angevin puis Olivier Labelle sur un rebond d'un tir de Marc-André Thinel. Les quatrième et cinquième buts se ressemblent avec deux fois des deux contre un qui voient Loic Lampérier et Marc-André Thinel propulser la rondelle au fond des filets.

Si Dimitri Thillet ajoute un but à son compteur à la 15ème minute, c'est Nicolas Arrossamena qui viendra cloturer la soirée avec un 6ème et dernier but 17 secondes après la reduction du score.

Fabrice Lhenry: " le match à quand même été serré jusqu'& la fin du 2ème tiers, on a eu un bon Dany Sabourin parce que on est passé un petit peu au travers du 2ème tiers, on été désorganisé et après les joeuurs ont bien réagi, ca fait plaisir de voir que les joueurs ont du caractere pour aller chercher cette qualification,. L'important ca serait de faire soixante minutes complètes maintenant."

Patrick Coulombe: " ça va super bien en ce moment, on ne peut pas le nier, mais c'est une saison qui est surper longue, il y a plusieus coupes a jouer. Presentement la confiance est la, on prend du plaisir il faut juste garder cette belle energie la dans le vestiaire et sur la glace, il faut continuer de travailler fort pendant les entrainements."

Prochain match samedi 14 novembre avec la réception d'Epinal en Ligue Magnus.