Ces voitures seront vendues aux enchères le 29 mai prochain et les bénéfices seront entièrement reversés à l'UNICEF.



Les quatre Mini arborent des looks semblables à ceux des musiciens, maquillés de noir et blanc sur scène. Elles seront également dédicacées par le groupe.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire