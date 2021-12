L'Agenda en Normandie : jeudi 12 novembre

MANCHE

Jusqu'à samedi, les rendez-vous soniques se tiennent à Saint-Lô. Demain, vendredi, assistez au concert de Sanseverino à 20h30 à la salle Beaufils, venez applaudir Lou Doillon sur la scène du Normandy à 20h30, il y aura aussi The Wanton Bishops aux Ateliers Art Plume à 23h. Retrouvez la programmation complète du festival ICI

Tout ce week-end, c'est la 7ème édition de la fête artisanale de Bréhal. 31 artisans d'art présenteront leur travail : ébéniste, potier, vitrailliste, céramiste, couturière et bien d'autres. Exposition-vente, démonstrations et ateliers ponctueront ces deux journées. Rendez-vous, samedi de 10h à 19h30 et dimanche de 10h à 18h, à la Halle de Bréhal. L'entrée est gratuite.

CALVADOS

Vous l'avez découvert sur scène au Tendance Live à Granville en juin dernier, depuis Tibz a fait du chemin et se retrouve sur scène en première partie de Louane. Tibz prépare son premier album attendu en début d'année prochaine. Retrouvez-le en première partie de Louane ce jeudi 12 novembre au Cargö à Caen.

Demain, il y a du sport. Le CBC, Caen Basket Calvados, reçoit l'équipe de Quimper pour le compte du championnat de Nationale 1 masculine. Coup d'envoi de la rencontre ce vendredi soir à 20h au Palais des Sports de Caen.

Demain, assistez au concert de Cock Robin au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair dans le cadre de sa tournée «Chinese Driver Tour». C'est Lewis Evans qui assurera la première partie du concert. C'est ce vendredi à 20h au BBC. L'entrée est à 21€ sur place, c'est 18€ en prévente.



ORNE

Demain, à Alençon, la scène de musiques actuelles La Luciole accueille The Dana Fuchs Bands. Rares sont ses apparitions sur la scène française et pourtant le groupe américain écume les scènes outre-atlantique. Dana Fuchs, chanteuse charismatique, est souvent comparé à Janis Joplin. En première partie, la jeune Marion Mayer enchantera le public de ses compositions très 70's. C'est ce vendredi soir à 21h à La Luciole. L'entrée varie entre 10€ et 12€.

Samedi, toujours à La Luciole à Alençon, venez applaudir la grande sophie. Victoire du meilleur album en 2013 pour La Place du fantôme, elle est devenue l'une des artistes majeures de la scène française. Elle sera à La Luciole ce samedi à 21h. L'entrée est à 25€.