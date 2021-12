Marseille (AFP). Réglement de comptes à Marseille: un lien possible avec une précédente fusillade

Le règlement de comptes qui a fait deux morts dans la nuit de lundi à mardi à Marseille "pourrait être lié" à une précédente fusillade qui avait fait trois morts, dont deux adolescents, fin octobre dans la ville, a déclaré le procureur Brice Robin à l'AFP. "Il pourrait y avoir un lien avec le précédent règlement de comptes", a expliqué le procureur de la République de Marseille, sans donner plus de précision sur la nature de cet éventuel lien. La précédente fusillade évoquée par M. Robin avait fait trois morts, dont deux adolescents de 15 ans et un jeune homme de 24 ans, abattus dans le hall d'un immeuble de la cité des Lauriers, dans les quartiers Nord de Marseille. Le lien éventuel des victimes avec un possible trafic de drogue n'avait alors jamais été clairement précisé. En revanche, il semble plus net dans le cas de la fusillade survenue dans la nuit de lundi à mardi à la sortie d'un tunnel près du Vieux-Port de Marseille, M. Robin évoquant "une guerre de clans" et "un lien, à l'évidence, avec des conquêtes de territoires" liés au trafic de drogue. L'un des hommes abattus, âgés de 31 ans, était "très très connu des services de police", a ajouté M. Robin, selon qui "il voulait venger l'assassinat de son frère survenu en 2012". Il est mort sur le coup sur place. Un deuxième homme, âgé de 34 ans, est quant à lui décédé des suites de ses blessures après avoir été transporté à l'hôpital. Un troisième occupant de la même voiture, une BMW immatriculée à l'étranger, a été plus légèrement blessé, et le quatrième est indemne. Leur voiture a été dépassée dans le tunnel Prado-Carénage par une autre BMW, qui les a forcés à s'arrêter à la sortie du tunnel. Les occupants de ce second véhicule ont alors "arrosé" à la kalachnikov la première voiture, dont les occupants ont répliqué, apparemment avec des pistolets automatiques de type Glock, selon M. Robin. La scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance, dont les images étaient mardi matin en cours d'exploitation, a encore précisé le procureur. Le véhicule des assaillants a ensuite été retrouvé incendié à Bouc-Bel-Air, à une vingtaine de kilomètres de Marseille, a-t-il encore ajouté.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire