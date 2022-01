Toulouse (AFP). Mort d'une étudiante à Toulouse: les suspects se seraient inspirés d'une série américaine

Trois hommes et une femme âgés de 19 à 23 ans devaient être déférés vendredi dans l'après-midi au parquet, après le meurtre à Toulouse d'une étudiante apparemment liée à un trafic de drogue et dont les auteurs présumés se seraient inspirés d'une série américaine. Les quatre jeunes ont été successivement interpellés depuis mercredi, après la découverte lundi soir du corps décomposé d?Éva Bourseau, 23 ans, dans son appartement du centre de Toulouse. La victime, dont le silence avait inquiété sa mère et une amie, reposait en position f?tale dans une malle en plastique. Le scénario de sa mort a commencé à se dessiner à travers les déclarations des suspects, dont le procureur a souligné vendredi devant la presse le caractère "fluctuant". Deux d'entre eux, âgés de 19 et 22 ans, se seraient rendus au domicile de la victime dans la nuit du 26 au 27 juillet. Ils y auraient notamment fumé du speed et de l'atropine, un produit tonicardiaque, a indiqué Pierre-Yves Couilleau. Les deux jeunes, étudiants ou anciens étudiants en mathématiques supérieures, se seraient livrés, tout comme la victime, à un trafic de drogue pour le compte du suspect le plus âgé, un ancien étudiant en école de commerce, désigné comme la "tête de réseau". Le duo aurait ce soir-là évoqué une dette de 6.000 euros contractée par la victime auprès de ce dernier, décrit comme "dangereux et violent". Ils ont fait "preuve d'un véritable déchaînement, déferlement de violence, marqué par l'usage d'un poing américain et d'un pied de biche", a déclaré le procureur. Ils auraient ensuite voulu faire croire à une disparition et se seraient inspiré de la série américaine "Breaking Bad": ils ont acheté "de l'acide et une malle en polyéthylène afin de plonger le cadavre et de le dissoudre". Les suspects seraient par la suite revenus tous les jours de la semaine suivante pour nettoyer l'appartement, dérober des objets et vérifier l'état du cadavre. Les deux étudiants auraient notamment calfeutré l'appartement et répandu des désodorisants pour maquiller l'odeur du corps. - Aucun antécédent judiciaire - Le parquet a confirmé qu?Éva Bourseau était morte d'une fracture du crâne et que son corps montrait d'autres fractures, notamment au nez. "Le but de la visite à la victime était de la supprimer et de lui dérober des objets", selon les propos d'un suspect, ce qui pointe vers la préméditation. En revanche, "les achats relatifs à l'acide et à la malle [n'ont] été faits que postérieurement au passage à l'acte", a précisé le procureur. M. Couilleau a indiqué s'orienter vers l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'homicide volontaire avec préméditation pour les deux suspects présents sur les lieux le soir des faits, de complicité dans l'assassinat pour la "tête de réseau", qui aurait donné des instructions à des cadets, de vol avec violence en réunion et de trafic de stupéfiants. Il envisage de requérir trois mandats de dépôt pour les trois hommes qui devaient être déférés dans l'après-midi, alors que la jeune femme devait être poursuivie pour activités liées aux stupéfiants. "Ce qui frappe dans cette affaire, c'est évidemment le profil des personnes mises en causes, qui sont pour les deux principaux, étudiants ou étaient étudiants en Maths Sup", a déclaré M. Couilleau. Aucun des quatre suspects n'avait d'antécédent judiciaire.

