Tennis de table : la désillusion du SPO Rouen

Depuis le début de saison, les hommes d'Eric Varin avaient toujours accroché les équipes adverses, pourtant supérieures sur le papier. Ce lundi soir, face à une équipe istréenne plus mal classée qu'eux, les Normands n'ont pas réussi à l'emporter. Pire, ils s'inclinent sèchement 4-0.

Le premier match indique la tendance du match. Elle ne changera pas. Jesus Cantero (n°61 en France) s'incline trois sets à zéro face au Brésilien Thiago Monteiro (n°24 en France). Dans le match des leaders opposant Ruiwu Tan (n°82 mondial) au champion d'Afrique Omar Assar (n°31 mondial), c'est ce dernier qui l'emporte au cinquième et dernier set.

Deux défaites à la belle pour Ruiwu Tan

La partie est mal embarquée pour les hommes d'Eric Varin. Et cela continue avec la défaite 3-0 de Wei-Dong Shi (n°36) face au jeune Benjamin Brossier (n°49). Le SPO Rouen ne peut déjà plus l'emporter et ne peut qu'espérer le nul. Ce ne sera ni l'un ni l'autre.

Il était écrit que rien n'irait pour l'équipe normande. Dans l'ultime match, Ruiwu Tan s'incline au cinquième set face à Thiago Monteiro après avoir obtenu une balle de match au quatrième set. Le SPO Rouen subit un revers 4-0 et descend à la 9e place sur 10.

Prochain match le 24 novembre à Morez, lanterne rouge de la Pro A. La victoire sera impérative si le SPO Rouen veut toujours croire au maintien.