Paris (AFP). Alain Delon a 80 ans mais pas le coeur a fêter ça

Un documentaire élogieux à la télévision, des articles nostalgiques dans la presse et le message de son amie, Brigitte Bardot, l'autre icône nationale: Alain Delon a 80 ans ce dimanche mais la star, à la popularité déclinante, n'a pas le c?ur à fêter ça. "Bon anniversaire, mon Alain. Je t?aime 80 fois", écrit Brigitte Bardot dans une lettre adressée à Alain Delon, transmise dimanche à l'AFP. "Tu es le symbole vivant du chef d??uvre que la France a produit durant ce siècle que nous avons traversé ensemble", écrit "BB", octogénaire elle aussi depuis l'an dernier, dans ce texte manuscrit. "Légende vivante", "beauté sauvage", "idéal masculin", "objet de fantasmes": l'évocation de l'acteur français le plus connu dans le monde a donné lieu, ces dernières semaines, à une surenchère de superlatifs dans les médias. Mais l'intéressé, lui, n'a que faire de ces hommages et se serait bien passé de toute célébration de son quatre-vingtième anniversaire. "Ce n'est pas un mariage non plus!", a déclaré cette semaine, au Figaro, la star qui vit aujourd'hui retirée dans son domaine de La Brûlerie, à Douchy (Loiret), seul avec ses chiens et loin des caméras. C'est dans cette immense propriété, ceinte de haut murs, que l'acteur passe aujourd'hui le plus clair de son temps. Il y a fait construire une chapelle et obtenu les autorisations pour y être enterré. "Je pense qu'il va certainement fêter son anniversaire en famille", a déclaré à l'AFP, Mireille Darc, qui partagea la vie d'Alain Delon pendant une quinzaine d'années. "Je lui ai demandé s'il voulait organiser quelque chose. Il ne veut rien, rien, rien", a-t-elle ajouté. L'actrice, devenue une amie très proche de l'acteur, le décrit comme "un homme seul". "Il ne se plaint pas. C'est son choix. Il a envie de vivre comme cela actuellement. C'est son problème. La solitude, le calme et l'apaise", observe-t-elle. - La part d'ombre - Star internationale depuis près de six décennies - il est notamment célèbre au Japon, en Russie et en Italie -, admiré pour son jeu instinctif et son charisme rare, Delon reste pour le public un acteur mythique, même s'il a mis un terme à sa carrière il y a plus de quinze ans. Dirigé par les plus grands cinéastes (Melville, Visconti, Losey, Antonioni,) ses interprétations dans "Rocco et ses frères", "Le Samouraï" ou "Le Guépard" ont marqué les esprits de générations de cinéphiles. Et Delon trentenaire, le corps bronzé et ruisselant sortant de "La Piscine", en 1968, est encore aujourd'hui l'égérie d'un grand parfum Mais l'aura de la star a chuté ses dernières années auprès des Français dont certains lui reprochent ses prises de positions en faveur des idées du Front national, de la peine de mort ou sur l?homosexualité, qu'il a qualifié de "contre-nature". Dans un sondage publié en 2013, 55% d'entre eux disaient ne pas l'aimer, voyant en lui un "mégalomane", "provocateur" et "réactionnaire". "Il y a chez lui cette part d'ombre qui apparaît aussi hors cinéma dans des déclarations souvent mal venues, et mal perçues", explique à l'AFP le critique et historien du cinéma Jean-Michel Frodon. "Mais ces propos reflètent une facette autodestructrice du personnage qui fait partie intégrante de son aura d'acteur", estime-t-il. "Tu es cet aigle à deux têtes, le ying et yang, le meilleur et le pire, qui te rend à la fois inaccessible et si proche, froid et brûlant", résume Brigitte Bardot dans sa lettre à Delon, dont elle fut la partenaire à l'écran à deux reprises mais jamais dans la vie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire