Paris (AFP). Europa League: la roue tourne pour Marseille, Saint-Etienne cartonne

L'Olympique de Marseille a poursuivi son redressement, efficace à défaut d'être spectaculaire, en battant Braga (1-0) au Vélodrome, tandis que Saint-Etienne a écrasé le finaliste de la dernière édition, Dnipropetrovsk (3-0), lors de la 4e journée d'Europa League jeudi. L'OM peut une fois encore remercier son jeune ailier de 20 ans Georges-Kevin Nkoudou, déjà buteur en championnat contre son ancienne équipe de Nantes dimanche, et à nouveau décisif en fin de première période (39) contre les Portugais de Braga. Les Marseillais comptent désormais 6 points, soit 1 de moins que le Slovan Liberec, vainqueur à Groningue (1-0) et trois de moins que leur adversaire du soir. Importance de l'enjeu oblige, après deux défaites consécutives lors de la phase aller contre les Tchèques du Slovan Liberec (1-0) puis ces mêmes Portugais de Braga (3-2), les Marseillais se sont montrés appliqués et impliqués tout au long de la rencontre, à l'instar du Belge Michy Batshuayi et de Rémy Cabella qui, juste avant la mi-temps, forçaient le gardien de Braga à une superbe double parade. Saint-Etienne a continué sur sa lancée, après la victoire 1-0 au match aller contre les mêmes Ukrainiens, cette fois avec de la marge: Kevin Monnet-Pacquet (38), Robert Beric (52) et Romain Hamouma (65) y sont chacun allés de leur but, pour régaler Geoffroy-Guichard et se mettre en confiance avant le derby contre Lyon, ce week-end en championnat. Ce succès permet aussi à l'ASSE de prendre ses distances avec son adversaire du soir au classement: avec désormais 7 points, les hommes de Christophe Galtier sont seuls deuxièmes, derrière la Lazio Rome qui a battu Rosenborg (2-0). Dnipropetrovsk reste 3e, avec 4 points. - Naples, Dortmund, Molde, Vienne qualifiés - De leur côté, les Monégasques peuvent s'estimer heureux de ramener un point d'Azerbaïdjan, après avoir été menés une grosse demi-heure par Qarabag, sur un but de Samuel Armenteros (39). Grâce au Portugais Ivan Cavaleiro, critiqué depuis son arrivée pour son manque d'apport offensif, les Monégasques restent au contact de Tottenham, passé en tête du groupe J après sa victoire (2-1) contre Anderlecht. Quant à Bordeaux, les Girondins pensaient enfin tenir un match référence grâce à un but de l'attaquant Thomas Touré (67) sur la pelouse du leader de leur groupe B, Sion. Raté: les Suisses ont égalisé à la toute dernière minute des arrêts de jeu (1-1), laissant Bordeaux troisièmes à 3 points, à deux longueurs de Liverpool, vainqueur chez le Rubin Kazan (1-0). De leur côté Naples, Dortmund, Molde et le Rapid Vienne se sont qualifiés pour les 16es de finale de l'Europa League dès la 4e journée grâce à leur victoires respectives contre les Danois de Midtjylland (5-0), les Azerbaïdjanais de Qabala (4-0), les Ecossais du Celtic Glasgow (2-1) et les Tchèques de Plzen (2-1).

