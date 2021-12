L'Agenda en Normandie : vendredi 6 novembre

MANCHE

Samedi soir, c'est la célèbre soirée «La folie des années 80» au parc des expositions de Saint-Lô. Une soirée organisée par le Football Club des 3 Rivières et le Rugby Club Saint-Lois. Rendez-vous, ce samedi, de 22h à 4h du matin.

Dimanche, un marché artisanal est organisé à Granville. 20 exposants seront présents et vous proposeront de nombreux produits : miel, bière artisanale, décoration de noël, poteries, lampes, bijoux, savons et bien d'autres choses. Au programme également, exposition et conduite de trains miniatures. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h à 18h, salle de Hérel. L'entrée est gratuite.

CALVADOS

La journée du jeu a lieu samedi à la médiathèque municipale de Condé-sur-Noireau. Les débutants comme les joueurs aguerris sont les bienvenus, l'entrée est gratuite. C'est ce samedi de 10h à 17h en continu à la médiathèque de Condé-sur-Noireau.

Samedi, suivez la 13ème journée de Ligue 1 et la rencontre entre le SM Caen et l'En Avant Guingamp sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dés 19h45 avec Sylvain Letouzé et Maxence Gorréguès.

Samedi, il y a du hockey sur glace. En Ligue Magnus, les Drakkars de Caen reçoivent l'équipe de Nantes. Coup d'envoi de la rencontre, ce samedi, à 20h30 sur la patinoire de Caen la Mer. Plus d'infos sur Hockey Club de Caen

ORNE

Tout ce week-end, l'écomusée «De la pomme au Calvados» organise la 17ème fête du cidre sur le site du Grand Jardin au Sap. Au programme : fabrication de cibre à l'ancienne, distillation, démonstration de ramassage de pommes, marché aux produits du terroir et d'artisanat d'art et de nombreuses autres animations. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h.

Tout ce week-end, un salon du livre, sur les thèmes du voyage, est organisé à Mauves-sur-Huisne. Une séance de dédicaces, des conférences, des rencontres, des ateliers et des expositions de photos seront proposés. A noter la présence d'auteurs, de reporters, de journalistes et d'illustrateurs. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h, salle Jeanne d'Arc.