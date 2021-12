Berlin (AFP). A Berlin, une foule d'admirateurs salue l'avant-première mondiale de Hunger Games

L'ultime opus de la franchise cinématographique Hunger Games, saga culte chez les ados, a été présenté en avant-première mercredi à Berlin, pour le plus grand bonheur des fans en présence de Jennifer Lawrence, actrice la mieux payée du monde. Quelque 6.000 fans de la saga apocalyptique - selon les organisateurs - ont attendu, certains depuis minuit la veille, l'arrivée de l'équipe du film, composée également de Donald Sutherland, Julianne Moore, Liam Hemsworth et Josh Hutcherson. Tous ont emprunté sous les cris de joie en début de soirée le tapis rouge du futuriste Sony Center de Potsdamer Platz. Jennifer Lawrence, vêtue d'une robe longue pourpre au décolleté très profond, et Donald Sutherland se sont livrés à une séance de signatures d'autographes devant une foule d'admirateurs jeunes munis de smartphones pour immortaliser ce moment important de leur carrière de fans en délire. Être à Berlin "est la meilleure façon d'achever ces 4 années extraordinaires mais c'est triste que cela soit fini", a lancé l'actrice avant de rejoindre la salle de projection. Interrogée pour savoir si elle se rendrait dans l'un des clubs de techno légendaires de la capitale allemande après cette projection, l'actrice de 25 ans a assuré que non. "Je suis une vieille femme, je suis trop vieille", a-t-elle justifié. Certains admirateurs avaient décidé de braver le froid pour tenter d'apercevoir leur actrice fétiche, comme Manuela Braun, 23 ans, qui patientait depuis le début de matinée, en espérant aussi décrocher des tickets d'entrée pour l'avant-première. "Cela me plait qu'une femme pour une fois joue une héroïne forte", a-t-elle expliqué à l'AFP. "Je suis sûre que nous allons encore trouver des tickets", a-t-elle ajouté en brandissant une pancarte avec des petits coeurs et cette inscription: "4 tickets please". Berlin, où une partie du film a été tournée, a été choisie pour accueillir la Première mondiale de la superproduction. "Hunger Games - La Révolte, Partie 2", quatrième film d?adaptation des romans à succès de l'Américaine Suzanne Collins, qui sortira en salles dans le monde entier entre le 18 et le 20 novembre, raconte les aventures de Katniss Everdeen, jeune survivante d'un jeu télévisé meurtrier devenue la figure de proue d'une révolution contre le despotisme. Jennifer Lawrence, qui incarne l'héroïne, a raconté mardi à la presse être admirative du personnage qu'elle incarne depuis 2012 et dont elle se sépare désormais. "Elle est gentille, elle est sans pitié, elle est indépendante d'esprit. Elle est forte mais clémente. J'aimerais avoir une part de son courage et de sa prévenance", a déclaré la jeune femme. La comédienne, qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2013 pour "Silver Linings Playbook", est devenue l'une des actrices les plus en vues à Hollywood. D'après le magazine Forbes, elle est même la mieux payée en 2015 avec quelque 52 millions de dollars. Donald Sutherland, l'acteur qui tient le rôle de l'impitoyable Président Snow, à la tête de l'Etat despotique que combat Katniss Everdeen, a quant à lui espéré, la veille de la projection, que les adolescents s'inspirent de la saga pour se battre pour un avenir meilleur. "L'objectif de ceci, de Suzanne Collins, le mien, en réalité de chaque personne impliquée dans ce projet, est d'en faire un catalyseur pour les jeunes du monde entier, qu'ils y voient leur destin tragique et la possibilité d'un avenir convenable", a expliqué l'octogénaire canadien. L'avant-dernier film sorti fin 2014 avait récolté 752 millions de dollars dans le monde tandis que les romans se sont vendus à des dizaines de millions d'exemplaires. Le réalisateur Francis Lawrence s'est dit inspiré par Berlin et son architecture chargée d'histoire, alors que nombre de scènes du film y ont été tournées. L'aéroport berlinois Tempelhof, édifice typique du gigantisme architectural nazi, a notamment été choisi pour représenter le centre du pouvoir totalitaire de Panem, le monde futuriste où évolue Hunger Games.

