Los Angeles (AFP). Mike Nichols, réalisateur du célèbre Lauréat, est mort

Mike Nichols, mort mercredi à 83 ans, a réalisé quelques-uns des films les plus célèbres du cinéma américain, comme "Le Lauréat" ou "Working Girl", et fait jouer les plus grands d'Hollywood comme Meryl Streep, Jack Nicholson ou Dustin Hoffman tout en triomphant au théâtre. "Ce n'est pas le boulot d'un réalisateur d'expliquer sa technique, son boulot c'est de raconter une histoire du mieux qu'il peut", disait-il pour parler des 22 films qu'il a signés en 40 ans de carrière, dont également "Le Mystère Silkwood", "A propos d'Henry", "Qui a peur de Virginia Woolf?", "The Birdcage" (remake de "La Cage aux Folles"), "Primary Colors" ou "La guerre selon Charlie Wilson". Récompensé d'un Oscar du meilleur réalisateur en 1968 pour le célébrissime "Lauréat", Mike Nichols a été nominé cinq fois pour la statuette dorée, et a reçu des dizaines d'autres récompenses parmi les plus prestigieuses. Mais il a également triomphé au théâtre avec, parmi une vingtaine de mises en scènes et productions, "Annie" ou "Mort d'un commis voyageur". Comédien, metteur en scène, producteur, il fait partie d'un groupe restreint de 12 personnes qui sont les seules à avoir remporté à la fois un Oscar, un Emmy, un Grammy et un Tony Award qui récompensent toutes les facettes du spectacle américain, cinéma, télévision, musique et théâtre. Mike Nichols était marié depuis 26 ans à la célèbre présentatrice de télévision Diane Sawyer. Celle-ci est l'une des vedettes de la chaîne américaine ABC, qui a été la première à annoncer la mort du réalisateur. Il est décédé d'une défaillance cardiaque. "Au cours d'une carrière qui s'est étalée sur plus de 60 ans, les créations de Mike sont parmi les plus emblématiques du cinéma américain, de la télévision et du théâtre", a noté ABC. Celle-ci a précisé qu'une cérémonie privée et familiale aura lieu dans la semaine, avant ultérieurement une cérémonie du souvenir. Né en Allemagne le 6 novembre 1931 sous le nom de Mikhail Igor Peschkowsky d'un père russe et d'une mère allemande, Mike Nichols était arrivé sept ans plus tard à New York avec sa famille qui avait fui le régime nazi. Il perd son père à l'âge de 12 ans et se console en allant au cinéma avant de partir étudier pour Chicago. Il y commence une carrière d'acteur de théâtre après avoir rencontré sa première épouse Elaine May -il sera marié quatre fois- avec qui il forme un célèbre duo comique, qui a ouvert la voie à des acteurs comme John Belushi ou Steve Carell. - Un inconnu du nom de Dustin Hoffman - A New York, il s'inscrit à l'Actors Studio mais se tourne rapidement vers la mise en scène de théâtre où il connaît très vite le succès. En 1966, alors qu'il n'a aucune expérience du cinéma, on lui demande d'adapter pour le grand écran la pièce "Qui a peur de Virginia Woolf?", avec Elizabeth Taylor et Richard Burton. Le film triomphe, remporte cinq Oscars et amène le jeune réalisateur à tourner l'un des plus gros succès jusqu'à ce jour du cinéma américain, "Le Lauréat", qui révèle le tout jeune Dustin Hoffman. L'acteur, qui un jour avait publiquement remercié Nichols d'avoir fait confiance à "un acteur inconnu de 29 ans avec un grand nez", sera nominé aux Oscars du meilleur acteur alors que le réalisateur remporte la statuette de meilleur réalisateur. Toute la carrière de Mike Nichols est ensuite un long va-et-vient entre cinéma et théâtre. Au cinéma, il tourne des films de genre très différents, du thriller à la comédie en passant par la satire politique. Les plus grands acteurs sont à l'affiche: Jack Nicholson ("La bonne fortune"), Meryl Streep ("Le mystère Silkwood"), Harrison Ford ("A propos d'Henry"), John Travolta ("Primary Colors"), Natalie Portman, Jude Law et Julia Roberts ("Closer, entre adultes consentants") ou Tom Hanks ("La Guerre selon Charlie Wilson"). Il avait reçu en 2004 le prix de la Directors Guild of America pour l'ensemble de son oeuvre. Au théâtre, il remporte huit Tony, lance la carrière de Whoopi Goldberg en tant que producteur. Il a fait également une incursion à la télévision en réalisant la mini-série "Angels in America".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire