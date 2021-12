Paris (AFP). OCDE: espérance de vie à 80,5 ans, plus de dix ans gagnés depuis 1970

L'espérance de vie a progressé de plus de dix ans depuis 1970 dans les pays de l'OCDE pour s'établir en moyenne à 80 ans et demi en 2013 mais des écarts importants "persistent" entre pays tandis que les Etats-Unis figurent désormais en bas de tableau, selon un rapport de l'organisation internationale publié mercredi. L'espérance de vie "continue d'augmenter régulièrement" de trois à quatre mois par an en moyenne et "rien ne laisse présager un ralentissement" dans la zone OCDE, explique l'Organisation de coopération et de développement économiques qui regroupe 34 pays dont beaucoup de pays riches et des émergents comme Mexique, Chili ou Turquie.

