Paris (AFP). L'espérance de vie progresse dans l'OCDE mais les écarts persistent

L'espérance de vie continue de progresser dans l'OCDE où elle s'établit à 80 ans et demi en moyenne pour 2013, mais des écarts importants "persistent" entre pays, tandis que les Etats-Unis figurent désormais en bas de tableau, selon un rapport publié mercredi. "L'espérance de vie à la naissance" --c'est-à-dire le nombre d'années que peut espérer vivre en moyenne une génération qui resterait soumise aux conditions de mortalité de son année de naissance-- a progressé de plus de dix ans depuis 1970, souligne l'OCDE dans son étude annuelle "Panorama de la santé 2015". Elle "continue d'augmenter régulièrement" de trois à quatre mois par an en moyenne et "rien ne laisse présager un ralentissement", commente l'organisation qui regroupe 34 pays dont beaucoup de pays riches et des émergents comme Mexique, Chili ou Turquie. Ces gains en longévité s'expliquent par "l'amélioration des modes de vie", une meilleure éducation et des "progrès effectués en matière de santé", selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le Japon, l'Espagne, la Suisse, l'Italie et la France font figure de pays les plus vertueux: l'espérance de vie à la naissance des hommes et femmes confondus (calculée pour 2013), y dépasse les 82 ans avec la palme pour le Japon (83,4 ans) et l'Espagne (83,2 ans). L'OCDE émet un bémol pour la France: ce pays se classe au cinquième rang pour l'espérance de vie globale à la naissance avec 82,3 ans mais au 15e rang seulement pour les seuls hommes (79 ans). En cause des "taux de mortalité plus élevés chez les hommes jeunes et d'âge moyen". - Les Etats-Unis à la traîne - En bas du classement, on trouve le Mexique (74,6 ans), la Hongrie (75,7 ans), la Slovaquie (76,5 ans) et la Turquie (76,6 ans). Ce dernier pays a réalisé "d'importants gains de longévité" et se rapproche rapidement de la moyenne, souligne l'OCDE. En revanche au Mexique la progression est plus lente en raison de mauvaises habitudes alimentaires, de taux d'obésité "très élevés", de décès plus nombreux par maladies cardiovasculaires et d'un nombre "très élevé" de morts par homicides et accidents de la route. Les Etats-Unis n'apparaissent que vers le bas du classement avec une espérance de vie à la naissance de 78,8 ans, soit la 27e place sur 34 alors qu'ils sont pourtant numéro un pour les dépenses de santé par habitant. L'espérance de vie s'est allongée de manière "beaucoup plus modeste" aux Etats-Unis que dans les autres pays riches depuis 1970 et elle y est aujourd'hui "inférieure à la plupart des autres pays de l'OCDE, en raison de taux de mortalité plus élevés liés à des comportements" néfastes, selon l'organisation. Elle énumère des "taux d?obésité plus élevés", une "consommation plus forte de médicaments et de drogues illicites", des "taux plus élevés de victimes d'accidents de la route et d'homicides". Ce mauvais classement s'explique aussi par la "situation socio-économique difficile pour une forte proportion de la population et des problèmes d'accès et de coordination des soins pour certains groupes de population", ajoute l'organisation. L'OCDE a également réalisé un classement de ses pays membres pour les facteurs de risque pour la santé: tabac, alcool, obésité chez les adultes et surpoids/obésité chez les enfants. "La plupart des pays affichent de mauvais résultats pour au moins un des indicateurs des facteurs de risque" commente l'OCDE. Des pays comme les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et le Mexique ont réalisé de gros progrès pour réduire le nombre de fumeurs de cigarettes mais font aujourd'hui face à un "autre défi": l'obésité et le surpoids chez les adultes et les enfants. La France apparaît elle relativement bien classée pour son faible taux d'obésité (11e pour les adultes et 13e pour les enfants) mais reste à la traîne pour le tabagisme et la consommation d'alcool (30e place sur 34 dans ces deux catégories).

