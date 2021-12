L'Agenda en Normandie : mercredi 4 novembre

MANCHE

Jeudi, le salon «Créer, démarrer, reprendre, céder une entreprise en Normandie» se tiendra toute la journée au parc des expositions de Saint-Lô. Organisé par la CCI Ouest-Normandie c'est l'occasion pour les créateurs et repreneurs d’entreprise de trouver les réponses à leurs questions et de les accompagner dans le développement de leur projet. Cette journée se prolongera par une conférence de Jean-Marc Daniel professeur d'économie à l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris.

Tout ce week-end et jusqu'à mardi, vous êtes invités à la Foire Saint Martin de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Cette foire millénaire est incontournable en Normandie. Samedi, Tendance Ouest sera en direct de la Foire Saint Martin entre 9h et 12h. Toutes les infos sont à retrouver ICI

L'élection des Demoiselles de Granville Terre et Mer se déroulera le samedi 28 novembre prochain. Pour prétendre à ce titre, il suffit d'être âgée de 16 à 23 ans et être domiciliée ou travailler dans la communauté de communes. Envoyez vos candidatures à hm.lemoine@free.fr

CALVADOS

Ce week-end, la cuisine est à l'honneur à Caen, place St Sauveur, dans le cadre des "Journées Gourmandes". 22 chefs proposeront des portions de "street food" à la normande, au prix unique de 2€. Casse-croûtes gastronomiques à la portée de toutes les bourses, pour découvrir la grande cuisine et les produits du terroir normand. Plus d'infos ICI

Samedi, suivez la 13ème journée de Ligue 1 et la rencontre entre le SM Caen et l'En Avant Guingamp sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com dés 19h45.

ORNE

Jusqu'au 28 novembre, les commerçants d'Alençon sont en fête. 15 000 € de lots dont une Renault Twingo et des tablettes. Pour participer, il suffit d'obtenir 20 vignettes (distribuées par tranche de 5€ d’achat) pour participer au tirage au sort qui sera effectué au début du mois de décembre. Plus d'infos ICI

Dimanche, c'est la fête de l'arbre et du cidre à l'écomusée du Perche. Au programme des conférences, des expositions, des démonstrations et des dégustations de produits. Rendez-vous, ce dimanche, de 10h30 à 17h30 pour en profiter. Retrouvez le programme complet des animations ICI