Taipei (AFP). Première rencontre entre présidents taïwanais et chinois (officiel)

Les présidents taïwanais Ma Ying-jeou et chinois Xi Jinping vont se rencontrer samedi à Singapour, une première dans l'histoire de leurs deux pays qui ont opté pour des régimes politiques antagonistes à la fin de la guerre civile en 1949, a annoncé mardi Taïwan. "L'objectif de la visite du président Ma est d'assurer la paix de part et d'autre du détroit (de Formose) et de maintenir le statu quo dans le détroit", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du président taïwanais Charles Chen. Toutefois, a ajouté M. Chen, "aucun accord ne sera signé et aucune déclaration commune ne sera faite" à cette occasion. MM. Ma et Xi vont "échanger leurs points de vue sur les questions bilatérales", a-t-il poursuivi, ajoutant que le président taïwanais donnera jeudi une conférence de presse, à laquelle sont conviés les médias internationaux. La Chine considère toujours Taïwan comme une partie intégrante de son territoire. Mais les relations entre les deux pays se sont réchauffées depuis que M. Ma (parti Kuomintang, KMT) a été élu à la tête de Taïwan 2008 (et réélu en 2012). L'opinion publique dans cette île est néanmoins devenue hostile à des relations plus étroites avec la Chine, craignant qu'elle n'exerce une influence croissante à Taïwan. Ma Ying-jeou quittera le pouvoir l'année prochaine, à l'issue de ses deux mandats, le maximum autorisé par la Constitution, et le candidat du principal parti d'opposition, le Parti démocratique progressiste, sceptique sur un rapprochement avec Pékin, contrairement au Kuomintang, est donné vainqueur par les sondages de l'élection présidentielle de janvier.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire