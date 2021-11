Ankara (AFP). L'aviation turque bombarde des bases rebelles kurdes en Irak et en Turquie

L'aviation turque a pilonné lundi les bases des rebelles kurdes situées dans le nord de l'Irak et dans le sud-est de la Turquie, pour la première fois depuis le triomphe du parti du président Recep Tayyip Erdogan aux législatives, a annoncé l'armée. "Les caches et les emplacements d'armes de l'organisation terroriste (le Parti des travailleurs du Kurdistan) situées à Hakkari et dans le nord de l'Irak () ont été anéantis lors d'une opération aérienne lundi", a déclaré l'état-major sur son site internet.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire