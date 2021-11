Pékin (AFP). Pékin et Paris pour un accord juridiquement contraignant et un mécanisme de suivi à la COP21

La Chine et la France sont tombées d'accord pour "parvenir à un accord ambitieux et juridiquement contraignant" à la conférence de Paris sur le climat, accompagné de mécanismes de suivi des engagements attendus, selon une déclaration commune lundi à Pékin des présidents chinois et français. Ces engagements devront faire l'objet d'une "revue complète tous les cinq ans", indique la déclaration rendue publique devant la presse par MM. Xi Jinping et François Hollande, qui ont affiché leur "détermination à oeuvrer ensemble" pour le succès de la conférence. A un mois de l'ouverture de la conférence, qui doit réunir quelque 193 pays, Pékin et Paris se sont prononcés pour que le difficile accord attendu soit "juridiquement contraignant" et "reflète le principe de responsabilités communes mais différenciées" pour limiter la hausse de la température mondiale en-dessous de 2°. Pékin et Paris se sont déclarés "favorables à ce qu'une revue complète ait lieu tous les cinq ans sur les progrès accomplis", et ont souligné la nécessité d'un "système de transparence amélioré en vue de renforcer la confiance mutuelle". Le président chinois a estimé que cette déclaration commune, qui comporte 21 points, montrait "l'engagement commun de faire réussir la conférence de Paris". Le président Hollande estimé de son côté qu'elle signifiait "un pas majeur" vers un accord à la COP21. "Avec cette déclaration, nous avons posé les conditions qui nous permettent d'entrevoir un succès", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"un accord est désormais possible" à Paris.

