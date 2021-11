Pékin (AFP). Climat: Pékin et Paris pour un accord juridiquement contraignant à la COP21

La Chine et la France sont tombées d'accord pour "parvenir à un accord ambitieux et juridiquement contraignant" à la conférence de Paris sur le climat, accompagné de mécanismes de suivi des engagements attendus, selon une déclaration commune lundi à Pékin des présidents chinois et français, MM. Xi Jinping et François Hollande. Ces engagements devront faire l'objet d'une "revue complète tous les cinq ans", indique la déclaration rendue publique par les deux présidents devant la presse, qui ont affiché leur "détermination à oeuvrer ensemble" pour le succès de la conférence.

