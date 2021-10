L'Aljoyas, saveur des Antilles

Ce serait bien dommage de ne pas profiter de l'accueil, le service étant l'un des points forts de ce traiteur qui a su aménager une agréable salle de restaurant.

Poulet colombo ou raougail de saucisses

Pour les palais peu habitués à goûter des plats antillais, le chef vous servira de guide.

L'adresse est idéale pour un déjeuner, répondant aux critères des clients pressés : plats servis rapidement, et excellent rapport qualité-prix. Le premier menu composé de cinq accras et d'un plat est accessible dès 9,10 euros. Pour 4 euros de plus, s'y ajoutent un dessert et un 1/4 de bouteille de vin.

Après avoir ouvert ce petit bal gastronomique avec des accras aux saveurs différentes (morue, poulet, légumes et crevette), j'ai opté pour le poulet colombo, véritable institution des Antilles francophones. La viande marinée est parfaitement relevée avec de la poudre de... colombo, mélange d'épices (piment rouge, curcuma, coriandre, graines de moutarde et ail).

L'autre option est d'opter pour le rougail de saucisses, mais il faut assumer ce choix pimenté. Une sauce à base de curcuma et de piment assure le lien entre les saucisses et le riz...

L'Aljoyas fait partie de ces adresses discrètes qui gagnent à être connues.







