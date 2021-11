Hockey: les Dragons de Rouen enchaînent avec une nouvelle victoire

La logique aura donc été respectée pour les Normands qui avaient perdu leur place de leader du championnat au dépend d'Angers, vainqueur dans son match vendredi.

Dès le début du match, les Jaunes et Noirs prennent les devants en inscrivant le premier but, à peine la première minute de jeu écoulée, par Yorick Treille et vont inscrire deux autres buts par le jeune Pierrick Gourre, titularisé en défense pour la première fois, et par François-Pierre Guenette. Les Brestois reviendront dans la partie en fin de tiers par Martin Hujsa et Lucas Kralik (3-2).

Dans le deuxième tiers-temps, les Dragons vont reprendre deux buts d'avance grâce à Marc-André Thinel et Yorick Treille.

La dernière période permettra aux joueurs de Fabrice Lhenry de prendre encore un peu plus le large par deux buts de Loic Lampérier.

Grâce à cette victoire, les Rouennais ont repris la tête du classement avec deux points d'avance sur les Ducs d'Angers, sur un podium complété par Epinal, distancé à cinq points.

Place maintenant à une trève internationale qui verra pas moins de six Rouennais rejoindre l'équipe de France (Florian Chakiachvili, Léo Guillemain, Antonin Manavian, Loic Lampérier et Nicolas Arrossamena) pour le tournoi des quatre nations à Stavanger en Norvège, du 2 au 8 novembre prochain.

Les Dragons reprendront donc le chemin de la compétition mardi 10 novembre avec la reception d'Angers, pour le match retour du quart de finale de la Coupe de la Ligue.