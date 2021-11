Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 31 octobre et 1er novembre

MANCHE



Vendredi et samedi, ce sont les 10 ans du Festival Les Demoiselles en Campagne à l'espace culturel de Lessay. Une programmation 100% féminine avec notamment Giedré, Betty Bonifassi, Billie Brelok ou encore Siska. L'entrée varie entre 6€ et 9€. La programmation complète est à retrouver sur Chauffer dans la Noirceur



Vendredi et tout ce week-end, c'est la foire expo de Cherbourg-Octeville. Elle se tient une nouvelle fois dans la grande halle de la Cité de la Mer. La Polynésie est à l'honneur pour cette édition 2015. Il y a des animations et notamment un show tahitien. Rendez-vous, vendredi, samedi et dimanche de 10h à 19h pour en profiter.



Vendredi et tout ce week-end, à Saint-Lô se tient un concours de saut d'obstacles amateur et professionnel. Rendez-vous vendredi, samedi et dimanche au Pôle Hippique de Saint-Lô de 9h à 18h. L'entrée est gratuite.



Samedi, à Villedieu-les-Poêles et à Percy, venez frissonner aux lectures de "contes d'Halloween" qui seront racontés par l'équipe des médiathèques au sein d'un décor et d'une ambiance qui s'y prête afin de s'immerger complètement dans la nuit Halloween la plus sombre. Rendez-vous, ce samedi, à partir de 10h30.



CALVADOS



Tout ce week-end, dès vendredi, c'est la Foire à l'andouille de Vire et du terroir à Vire. Pour cette 27ème édition, venez découvrir des produits locaux et des produits du terroir normand ainsi que de nombreuses animations autour de la gastronomie et de la Roumanie, le pays invité d'honneur cette année. Rendez-vous jusqu'à dimanche sur l'hippodrome de Vire. L'entrée est à 4€.



Samedi, une soirée zumba halloween est organisée à Ouistreham. Tenue non correcte exigée. Venez déguisés de façon monstrueuse. L'entrée est de 5€, c'est 3€ pour les enfants de moins de 10 ans. Rendez-vous, ce samedi, au gymnase Legoupil à partir de 19h30. Infos et réservations auprès d'Anim'jeunes.



Samedi, assistez au concert de Shake Shake Go au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. C'est un groupe londonien qui oscille entre puissance libératrice et hymnes pop rassembleurs. C'est ce samedi à 20h au BBC. L'entrée est à 17€ sur place. Plus d'infos sur Big Band Café



Dimanche, c'est la 14ème édition des Foulées Mézidonaises organisées par la section Athlétisme de l’USC Mézidon. L'argent récolté sera reversé à l'association Abigael qui aide les parents d'enfants atteints de tumeurs rhabdoïde. Retrouvez toute les infos ICI



ORNE



Tout ce week-end, se tient la 4ème édition du Salon Habitat, Construction et Rénovation à Mortagne-au-Perche. Cinq espaces thématiques réunissant tous les acteurs de l'Habitat s'exposent : l'habitat, la nature et le jardin, l'immobilier, les énergies renouvelables et un espace décoration. Miss Basse-Normandie sera présente le samedi. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h au Carré du Perche. L'entrée est à 2€, c'est gratuit pour les moins de 16 ans.



Samedi, Halloween au cinéma et nuit de l'horreur à la Ferté Macé. Dés 14h, projection, maquillage, zombie-walk et soupe de potiron. Et à partir de 20h, c'est la nuit de l'horreur avec 6 films proposés et des animations. Rendez-vous, ce samedi, salle Gérard Philipe à la Ferté Macé.



La compagnie alsacienne Equinote est installée au Haras du Pin pour un spectacle de cirque équestre qui s'appelle Face Cachée. C'est ce samedi à 17h30. Possibilité de coupler le spectacle à une visite du Haras.



Samedi, une soirée Halloween vous attend au Lounge Café du Casino de Bagnoles-de-l'Orne. Le déguisement désigné le plus effrayant gagnera une bouteille de champagne, à consommer avec modération. Rendez-vous à partir de 22h, l'entrée est gratuite.



Un salon du mariage se tient dimanche à Alençon. Il est organisé par l'Office de Commerce et de l'Artisanat et les commerçants participants. Il y aura des défilés, des musiciens et des magiciens en plus des exposants. Rendez-vous, ce dimanche, à la Halle au Blé d'ALençon de 10h à 19h. L'entrée est de 2€ pour les plus de 16 ans.