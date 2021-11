L'Agenda en Normandie : vendredi 30 octobre

MANCHE

Avis aux passionnés du monde équin, à partir de ce vendredi et tout ce week-end, à Saint-Lô se tient un concours de saut d'obstacles amateur et professionnel. Rendez-vous ce vendredi, samedi et dimanche au Pôle Hippique de Saint-Lô de 9h à 18h. L'entrée est gratuite.

Samedi, à Cherbourg-Octeville, le restaurant le Quai des Mers vous propose une soirée exceptionnelle pour Halloween. Cocktail dinatoire, DJ et ambiance lugubre garantie. Un cocktail sera offert à toute personne déguisée, à consommer avec modération. C'est 30€ la soirée. Rendez-vous, ce samedi, au restaurant de la Cité de la Mer à partir de 19h30.

CALVADOS

Samedi, dans le parc du château de Fontaine-Henry, les enfants pourront profiter d'un rallye découverte autour du thème d'Halloween ainsi que des jeux anciens. Des animations seront proposées sur réservation comme un atelier «lanterne citrouille» et une «enquête dans le château». Plus d'infos ICI

Samedi, une soirée zumba halloween est organisée à Ouistreham. Tenue non correcte exigée. Venez déguiser de façon monstrueuse. L'entrée est de 5€, c'est 3€ pour les enfants de moins de 10 ans. Rendez-vous, ce samedi, au gymnase Legoupil à partir de 19h30. Infos et réservations auprès d'Anim'jeunes.

ORNE

A Alençon, la semaine se termine en beauté avec un concert Afterwork à La Luciole, scène de musiques actuelles. Le trio Bam Bam Tikilik va réchauffer l'atmosphère avec ses rythmes du bayou, mélangés aux sonorités créoles venues tout droit des îles de la Réunion et Maurice. C'est ce vendredi à 19h. L'entrée est gratuite.

Samedi, Halloween au cinéma et nuit de l'horreur à la Ferté Macé. Dès 14h, projection, maquillage, zombie-walk et soupe de potiron. Et à partir de 20h, c'est la nuit de l'horreur avec 6 films proposés et des animations. Rendez-vous, ce samedi, salle Gérard Philipe à la Ferté Macé.

Un salon du mariage se tient dimanche à Alençon. Il est organisé par l'Office de Commerce et de l'Artisanat et les commerçants participants. Il y aura des défilés, des musiciens et des magiciens. Rendez-vous, ce dimanche, à la Halle au Blé d'Alençon de 10h à 19h. L'entrée est de 2€ pour les plus de 16 ans.