Melun (AFP). Le pronostic vital du bâtonnier blessé par un avocat à Melun n'est plus engagé

Le pronostic vital du bâtonnier des avocats de Melun, blessé par balles jeudi matin par un avocat qui a ensuite retourné l'arme contre lui, "n'est plus engagé", a déclaré Daniel Atzenhoffer, procureur adjoint de Melun. L'avocat, Me Joseph Scipilliti, s'est présenté jeudi matin à l'ordre des avocats, situé dans le tribunal de Melun, où il avait rendez-vous avec le bâtonnier, Me Henrique Vannier. "M. Scipilliti a aussitôt brandi une arme de poing et a tiré à trois reprises sur Me Vannier, à hauteur du thorax, de l'épaule et de la hanche. L'auteur des faits a ensuite retourné l'arme contre lui et a porté son arme à hauteur de la tête. Il est semble-t-il décédé sur le coup", a raconté M. Atzenhoffer devant la presse. Me Vannier "a été transporté à l'hôpital Henri-Mondor (à Créteil) où il a reçu les premiers soins et une première intervention. A l'heure qu'il est son pronostic vital n'est plus engagé", a-t-il ajouté. Me Scipilliti était en conflit avec l'ordre des avocats depuis plusieurs mois. "Cette tentative d?assassinat s'inscrit dans un contexte de poursuites disciplinaires engagées depuis octobre 2014 contre Me Scipilliti qui étaient relatives à différents manquements déontologiques imputés à Me Scipilliti, notamment des injures et des menaces à la fois verbales et écrites à l'encontre du bâtonnier Vannier", a expliqué le procureur adjoint. "Le conseil régional de discipline avait prononcé à l'encontre de l'intéressé en mai 2015 une peine de trois ans d'interdiction d'exercice professionnel", selon lui. "Compte tenu de son statut d'auxiliaire de justice, Me Scipilliti n'avait pas été soumis aux mesures de sécurité" mises en place à l'entrée des tribunaux, a aussi expliqué le procureur adjoint. Dans un journal envoyé dans la nuit de mercredi à jeudi à plusieurs personnes, Me Scipilliti, 63 ans, se sentait persécuté par l'institution judiciaire et citait le bâtonnier à plusieurs reprises, par son nom ou ses initiales.

