Melun (AFP). Melun: le pronostic vital du bâtonnier blessé par un avocat n'est plus engagé

Le pronostic vital du bâtonnier des avocats de Melun, blessé par balles jeudi matin par un avocat qui a ensuite retourné l'arme contre lui, "n'est plus engagé", a déclaré lors d'une conférence de presse Daniel Atzenhoffer, procureur adjoint de Melun. L'avocat, Me Joseph Scipilliti, a tiré à trois reprises sur le bâtonnier, Henrique Vannier, à hauteur "du thorax, de l'épaule et de la hanche" avant de se suicider en se tirant dessus "à hauteur de la tête". L'agresseur est "semble-t-il décédé sur le coup", et sa victime a été transférée à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil. "A l'heure actuelle", son "pronostic vital n'est plus engagé", a-t-il ajouté.

