Athènes (AFP). Migrants: au moins sept morts et crainte de dizaines de disparus entre Turquie et Grèce

Au moins sept personnes, dont cinq enfants, ont perdu la vie dans quatre naufrages d'embarcations de migrants mercredi entre la Turquie et la Grèce, et les recherches d'un nombre indéterminé de disparus se poursuivaient au large de l'île de Lesbos, selon les garde-côtes grecs. Dans la soirée, 241 personnes dont beaucoup souffrant d'hypothermie ont été sauvées après le naufrage d'une barque en bois au large des côtes nord de Lesbos, principale entrée en Europe des migrants, en Égée orientale. Un homme et deux enfants ont été retrouvés morts dans la soirée, et les recherches se poursuivaient, menées par des patrouilleurs grecs et un hélicoptère, avec le renfort de nombreux pêcheurs, et même d'habitants de l'île accourus avec des jets skis. "La situation est très confuse, au départ des rescapés avaient fait état d'une centaine de personnes, finalement 241 ont été sauvées et l'on ignore combien étaient vraiment à bord", a indiqué une porte-parole de la police portuaire. Selon les médias sur place, des enfants ont été transférés dans un état critique dans le dispensaire proche de Molyvos. Les vents violents soufflant sur la zone compliquaient, avec la nuit venue, l'opération de secours. Plus tôt, un photographe de l'AFP sur place, sur une plage de Molyvos, avait compté quelque six enfants ramenés inanimés auprès desquels s'activaient des secouristes. Victime d'un précédent naufrage dans la même zone, un garçon de sept ans recueilli inanimé a succombé plus tôt dans la journée au dispensaire de Molyvos, où il avait été transféré en ambulance. Une fillette d'un an embarquée dans le même bateau a elle pu être réanimée, mais son état restait "critique" selon la police portuaire. Alors que des vents violents soufflent en Égée orientale, deux enfants et un homme se sont aussi noyés plus au sud, au large de Samos, quand leur embarcation convoyant une cinquantaine de personnes a fait naufrage en début d'après-midi. Des recherches ont aussi été menées dans la journée, mais sans résultat, au large de Samos et de l'ilot proche d'Agathonissi, dans l'espoir de retrouver trois enfants - deux garçons de un et cinq ans, et une fillette d'un an - et trois adultes - une sexagénaire et deux hommes - signalés disparus par leurs proches après le sauvetage en mer dans la matinée de deux embarcations de migrants venues de Turquie. Une fillette de cinq ans est par ailleurs décédée dans la matinée à l'hôpital de Samos après y avoir été transférée inanimée par ses parents, provisoirement accueillis dans un centre d'enregistrement des migrants de l'île. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du décès. Ces nouveaux drames portent à 36 le nombre de migrants jusque là retrouvés morts dans les eaux grecques depuis le 1er octobre, selon un décompte établi par l'AFP sur la base des données fournies par la police portuaire grecque. Depuis le début de l'année, 560.000 migrants et réfugiés sont arrivés en Grèce par la mer, sur un total de plus de 700.000 ayant gagné l'Europe par la Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Plus de 3.200 personnes, principalement des enfants, ont péri dans ces traversées, selon l'OIM.

