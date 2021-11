Athènes (AFP). Migrants: 22 morts, dont 13 enfants, dans de nouveaux naufrages en mer Egée

Au moins 22 migrants, dont 13 enfants, se sont noyés dans la nuit de jeudi à vendredi au large des îles grecques de Kalymnos et Rhodes dans deux nouveaux naufrages de bateaux venus de Turquie, tandis que 144 ont pu être sauvés, a indiqué la police portuaire grecque. Au large de Kalymnos, les corps de 19 migrants ont été retrouvés vendredi matin, dont ceux de six femmes, huit enfants et deux nourrissons, victimes du naufrage dans la nuit de leur bateau, qui convoyait, selon de premiers témoignages "environ 150 personnes", a indiqué la police portuaire. Les sauveteurs ont pu recueillir 138 rescapés et poursuivaient leurs recherches d'éventuels disparus. Au large de Rhodes, plus au sud, le naufrage d'un autre bateau a provoqué la noyade de 3 personnes, une femme, un enfant et un bébé. Trois autres personnes étaient toujours recherchés. Six passagers ont pu être sauvés. Ces nouveaux drames s'ajoutent à une série de naufrages mercredi au larges de Lesbos et Samos, dont le bilan encore provisoire atteignait jeudi soir 17 morts dont 11 enfants. Pour le seul mois d'octobre, le bilan des victimes de l'exode vers l'Europe retrouvées dans les eaux grecques de l'Égée s'établissait à 68 morts, en majorité des enfants, selon un décompte établi par l'AFP sur la base des données fournies par la police portuaire grecque Sur les médias sociaux, les critiques des humanitaires présents sur ces îles se multipliaient envers Frontex -l'Agence européenne de surveillance des frontières- dont les patrouilleurs déployés dans la zone étaient accusés de manque de réactivité pour sauver les vies. Réagissant jeudi aux précédents drames, le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations unies (HCR) avait exprimé sa profonde inquiétude, soulignant que la "détérioration des conditions météorologiques" aggravait le sort des migrants. Le gouvernement grec a lui lancé un appel à un sursaut européen pour garantir la sécurité des réfugiés en leur ménageant des accès légaux dans l'UE. Le Premier ministre de gauche radicale, Alexis Tsipras, doit intervenir dans la matinée devant le Parlement sur la question migratoire, en réponse à une question de l'opposition. Depuis le début de l'année, plus de 560.000 migrants et réfugiés sont arrivés en Grèce par la mer, sur un total de plus de 700.000 ayant gagné l'Europe par la Méditerranée, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Plus de 3.200 personnes ont péri dans ces traversées, selon l'OIM.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire