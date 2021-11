Gérard Larcher, président du Sénat, est à Caen devant les maires du Calvados

la période est difficile et il faut accompagner les élus explique Gérard Larcher, président du Sénat



C'est "le personnages le mieux venu pour expliquer les buts de la réforme", déclare Ambroise Dupont, président de l'Union Amicale des maires du Calvados, qui a tenu à inviter Gérard Larcher pour qu'il vienne "donner une perspective" aux élus, ajoute Ambroise Dupont.

La matinée était divisée en deux temps forts : c'est tout d'abord l'assemblée statutaire qui a ouvert le dialogue. Un premier moment d'échange pour s'interroger "sur l'avenir et l'organisations future de nos territoires", a indiqué Ambroise Dupont. Les défis attendus par les maires du Calvados ont ainsi été mis en avant, comme l'urbanisme, par exemple. Puis c'est au tour de la réforme des collectivités territoriales de s'inviter au débat et de constituer le second temps fort de cette matinée.

"Ne pas être jacobin dans la répartition du territoire", a formulé Gérard Larcher

La redistribution des compétences que requiert la réforme était présente dans tous les esprits. Les maires et les élus du Calvados ont ainsi pu partager leurs questions, leurs doutes et leur préoccupation avec le président du Sénat. "Il faut dire la vérité aux élus, la période est difficile et il faut les accompagner", a déclaré Gérard Larcher durant le point-presse organisé à l'issue de son intervention auprès des maires.

"L'Etat va se réorganiser dans sa répartition territoriale [...] et la question de la continuité territoriale est posée", a-t-il avancé. Répondant aux questions posées sur les bugets et les réductions de ces derniers, Gérard Larcher a assuré qu'"il ne faut pas que nous échappions au redressement du pays." A une remarque formulée sur les augmentations d'impôts, Gérard Larcher a déclaré fermement que "l'augmentation d'impôt conduit à la démobilisation de l'investissement, que ce soit celui d'une famile ou d'une entreprise".

Réduction budgétaire

Rappelant que près de 63% des communes avaient déjà réduit leurs budgets de fonctionnement, le président du Sénat a reconnu que "ce n'est pas facile quand la masse salariale est représentée pour une part importante par des fonctionnaires", d'où la nécessité d'accompagner les mairies qui sont en train de repenser leur mode de fonctionnement. "Avec un peu moins d'argent, on peut faire aussi bien si on est efficace" a-t-il avancé, faisant écho à la formule d'Ambroise Dupont qui a invité les maires et les élus à "aborder cette période de grands changements avec audace mais réflexion."