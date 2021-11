Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 24 et 25 octobre

MANCHE



Ce week-end, c'est le salon des chocolats et des douceurs à Granville. Au programme : des ateliers pour vos enfants, des démonstrations, des dégustations, des expositions de chef d'oeuvres en chocolat. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 19h à la salle de l'archipel de Granville. Plus d'infos sur OCM événements



Jusqu'au 27 octobre, le cinéma de Villedieu-les-Poêles accueille petits et grands pour le 12ème festival du film d'animation. Tarif unique de 5€. Le programme est ICI



«Le monde des dinosaures» c'est une exposition qui se tient à Cherbourg-Octeville jusqu'au 4 novembre. Une exposition pédagogique et éducative avec un quizz proposé avant tout aux jeunes visiteurs. C'est ouvert tous les jours de 14h à 18h. 6€ pour les enfants, 8€ pour les adultes. Rendez-vous sur la place Jacques Demy.



Tout ce week-end, c'est la 12ème édition du Festival Second Geste à Saint-Pair-sur-Mer. C'est un festival des arts du cirque. Rendez-vous jusqu'à dimanche sous chapiteau chauffé. Retrouvez les infos ICI



CALVADOS



Jusqu'à dimanche, se tient le Festival Nördik Impakt à Caen. Pour la 17ème édition, des têtes d'affiches internationales, la crème de l'électro normand et le meilleur de la techno berlinoise se cotoîent sur les trois scènes du parc des expositions. Retrouvez la programmation complète du festival sur Nördik Impakt



Samedi, assistez au concert de Little Bob Blues Bastards au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair. L’une des plus belles voix du Rock avec des ballades poignantes et émouvantes, des blues lancinants et des rocks torrides. C'est ce samedi au BBC à partir de 20h. L'entrée est à 17€ sur place.



Le cirque Pinder s'installe au parc des expositions de Caen. Venez admirer, des démonstrations de force au Mât Chinois, des lancer de massues, des moments de grâce avec des contorsions mais également tous les animaux. C'est ce samedi à 20h30. Suivez l'actualité du Cirque Pinder ICI



Dans le cadre d'Octobre Rose, la Ligue contre le cancer et l'association Riva Courir, organise une marche et une course à Ouistreham afin de collecter des dons pour aider la lutte contre le cancer du sein. Vous pourrez parcourir 5 ou 10 km au choix. Le départ sera donné, ce dimanche, à 9h30 à partir de la salle Legoupil. Un t-shirt rose vous sera remis. Plus d'infos sur Ouistreham Riva-Bella



ORNE



Tout ce week-end, la piste de karting d'Aunay-les-Bois acceuille le triple championnat de France de karting. A l'affiche de la manifestation se retrouveront 3 catégories fédérales concernant les jeunes ainsi que les féminines, avec 3 titres décernés à la fin du meeting. Retrouvez plus d'infos sur Karting 61



Tout ce week-end, l'association Khalan organise une virtual lan à la Ferté Macé. Pendant deux journées vous allez pouvoir profiter de nombreux jeux en réseau. C'est samedi et dimanche à la salle Guy Rossolini de la Ferté Macé. Retrouvez toutes les infos ICI



Tout ce week-end, c'est la 4ème édition de la fête des arbres à Sées. Une quinzaine d'exposants professionnels ont répondu présents. Vous pourrez profiter de conseils pour préparer votre jardin à la veille de la période hivernale mais également trouver de nombreux produits. C'est samedi et dimanche de 9h à 18h dans les jardins du Palais d'Argentré.



Ce week-end, c'est la 27ème foire d'automne à Rémalard. Traditions et nouveautés vont se côtoyer avec pour thème cette année, la commémoration des 200 ans de la bataille de Waterloo. Il y aura notamment une démonstration du savoir-faire des sapeurs-pompiers de Rémalard-Bretoncelles, un défilé des grognards et d'autres animations. C'est samedi et dimanche de 10h à 19h, place Castle Cary.