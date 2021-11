Tennis : le Kindarena de Rouen prêt à accueillir France-Canada en Coupe Davis !

Verra-t-on le capitaine Yannick Noah et ses joueurs Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gaël Monfils ou encore Gilles Simon en mars prochain au Kindarena ? C'est en tout cas le souhait des différentes collectivités locales. Cet accueil nécessitera un aménagement du Kindarena : "Nous devrons installer de la terre battue dans les salles 1000 et 6000", a avancé Frédéric Sanchez puisqu'il semble que Yannick Noah privilégie cette surface pour contrarier le jeu des puissants Milos Raonic (top 10 mondial) et Vasek Pospisil (top 50 mondial).

Le résultat sera annoncé le 13 novembre prochain. En attendant, les supporters peuvent rêver d'un électrique Tsonga-Raonic le 4 mars prochain.