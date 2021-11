Régionales 2015 : les propositions des candidats du Calvados pour le tourisme

"Les éoliennes en mer sont compatibles avec un classement à l'UNESCO"

> Caroline Amiel (Europe écologie les verts, tête de liste Calvados)

"On ne peut pas faire table rase du passé et c'est bien normal. La Normandie a une histoire très forte. Il est hors de question que les générations futures oublient que c'est bien parce que certains sont venus nous libérer que nous sommes là aujourd'hui. Vivre en paix, c'est protéger son territoire. Le projet à venir d'éoliennes en mer est compatible avec un classement à l'UNESCO. Il faut que ce soit un site tourné vers l'avenir. Ce n'est pas parce que nous sommes écologistes que nous soutenons les yeux fermés l'éolien. C'est un moyen de sortir du nucléaire et il ne faut pas garder une énergie aussi polluante. Quant à la pollution visuelle avancée par certaines, ce ne sera pas plus gênant que le ferry qui relie la Normandie à l'Angleterre tous les jours."

"La Région doit favoriser le tourisme vert"

> Anne Boissel (Debout la France, tête de liste Calvados)

"Ce classement des plages est très important. Mais surtout dans ce domaine, la Région doit favoriser le tourisme vert. On oublie aussi beaucoup le reste du territoire. Il y a les pôles principaux et les déserts autour. Il faut plus d'équilibre. Sur l'éolien, le coût de ce projet n'est pas raisonnable. Cette volonté de mettre partout sur le territoire des éolienne est une chose dramatique. On va vers le mitage de notre territoire, vers des espaces naturels de moins en moins nombreux. Sur ce dossier, il ne faut pas oublier les pêcheurs avec la menace que représentent les éoliennes sur certaines réserves."

> Fabiola Bounegnavath (Union populaire républicaine, deuxième sur la liste Calvados)

La candidate de l'Union populaire républicaine ne s'est pas exprimée sur ce sujet.

"Décalage entre nos plages et ce que fait l'Etat"

> Pierre Casevitz (Lutte Ouvrière, tête de liste Calvados)

"Il y un décalage entre ce classement à l'UNESCO et ce que l'Etat est en train de faire sur la scène internationale. Les interventions militaires en Orient ou en Afrique, parce que ça rapporte de l'argent aux entreprises du pétrole ou de l'uranium, ne sont pas cohérentes avec un mouvement pacifiste. Que ce soit sous Sarkozy ou maintenant sous Hollande, des populations sont massacrées, sacrifiées. Ça me donne envie de crier ma révolte."

"Classer les vestiges au nom des valeurs"

> Raphaël Chauvois (Parti Socialiste, tête de liste Calvados)

"Avant de vous parler du classement, j'aimerais vous conter une anecdote. Un vétéran qui a libéré les plages le 6 juin m'a dit il y a peu être choqué de voir des affiches « libérons la Normandie ». Ici, l'enjeu est important car il ne s'agit pas de classer le vestige, mais bien des valeurs de paix, ce qui constituera de nouvelles valeurs pour la Normandie. Ce sera la terre de la Liberté. Nous devons tout mettre en œuvre pour obtenir le classement des plages. Nous portons ce dossier pour que les vestiges soient classés au nom des valeurs. Ce classement n'est pas incompatible avec la construction d'un parc éolien en mer. Une énergie plus propre et des emplois sont à la clé."

"Créons un Puy du Fou normand"

> Philippe Fouché-Saillanfest (Front National, deuxième sur la liste Calvados)

"Je suis d'accord pour protéger nos plages, mais par nous-mêmes. Ces derniers temps, l'UNESCO n'a pas pu protéger la ville de Palmyre en Syrie ou les bouddhas en Afghanistan. Aussi, pourquoi ne classer que les plages ? Nous voulons créer un Puy du fou normand. Quant aux éoliennes ça ne sert à rien, si ce n'est à arroser les élus."



"Je ne cesserai jamais de parler de paix"

> Marie-Jeanne Gobert (Front de gauche, deuxième sur la liste Calvados)

"Il est essentiel d'unir l'ensemble des acteurs sur ce sujet. Nous pouvons le faire sur les éoliennes aussi. Il y a un aménagement à prévoir qui va de Cherbourg jusqu'au Havre et qui bénéficiera à l'ensemble de la région. Ce projet, il faut le penser en termes de formation. Quelles formations, quels emplois, combien d'emplois pour quels salaires ? Le transport de l'éolien doit se faire par la voix maritime et non par le transport routier. C'est une question de santé publique. Je ne cesserai jamais de parler de paix quand on voit ce qui continue de se passer dans le monde."

"La Normandie, l'un des premiers fournisseurs d'énergie"

> Rodolphe Thomas (Union du centre et de la droite, tête de liste Calvados)

"Ce classement des plages est une bonne initiative. Il faut aller au delà du clivage politique sur cette question. Ça apporte de grands rendez-vous pour le tourisme même si ce n'est pas que ça. Au sujet du parc éolien, l'idée de dire que la Normandie pourrait être l'un des premiers fournisseurs d'électricité en France, avec entre autre l'éolien, me plaît beaucoup. Il y a un vecteur à développer. L'éolien en mer est l'une des réponses aux questions qui se posent sur notre avenir énergétique. 75 éoliennes alimenteraient près de 600 000 habitants. Il faut défendre ce grand projet."