Un très gros chantier de réparation du beffroi nord de la cathédrale de Sées a été entrepris par les services de l’État. Profitant des échafaudages et des ouvriers sur le site, le diocèse a décidé d'y installer trois nouvelles cloches pour remplacer celles installées dans les années 1800, qui ne donnaient pas satisfaction, et qui ne sonnaient plus. Une souscription avait alors été lancée, pour un budget de 130.000 euros.

Ces trois cloches pèsent environ une tonne chacune. Coulées à la fonderie Cornille-Havard, de Villedieu les Poëles, au printemps dernier, elles sont arrivées à Sées au début de l'été. Depuis, elles ont été exposées au public dans le cœur de la cathédrale, d'où il a d'abord fallu les ressortir ce mercredi 21 octobre, à l'aide d'une grue.

Les curieux, comme Marie-Claudine, étaient nombreux à suivre cette opération pas comme les autres :

Trois nouvelles cloches au sommet de la cathédrale de Sées Impossible de lire le son.

Les trois cloches ont ensuite été transportées au pied du beffroi nord de la cathédrale. Un moment d'émotion pour Henry de Sainte-Preuve, le recteur de la cathédrale:

Trois nouvelles cloches au sommet de la cathédrale de Sées Impossible de lire le son.

Problème, au pied de ce beffroi nord de la cathédrale : la plus grosse des trois cloches ne passait pas par la porte du clocher, qu'il a fallu élargir ! Hervé Gouriou, l'un des 3 experts en France, du patrimoine campanaire:

Trois nouvelles cloches au sommet de la cathédrale de Sées Impossible de lire le son.

Ce jeudi 22 octobre, grâce à des palans, les cloches ont été élevées jusqu'en haut du clocher. Leur installation va se poursuivre pendant encore deux semaines.

« St Jean Eudes », « St Latuin » et « Famille Martin », c'est le nom des 3 cloches, devraient sonner pour la première fois, mais seulement manuellement, à l'occasion de la prochaine Toussaint.

Il restera ensuite à en électrifier leur mouvement

Cet énorme chantier qui débuté il y a un an et demi, devrait permettre à ces trois cloches de retentir pour plusieurs siècles.