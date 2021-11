L'Agenda en Normandie : mercredi 21 octobre

MANCHE



Dès aujourd'hui et jusqu'au 27 octobre, le cinéma de Villedieu-les-Poêles accueille petits et grands pour le 12ème festival du film d'animation. Tarif unique de 5€. Le programme est ICI



La jeune manchoise, Justine, est en finale de l'émission The Voice Kids. Pour l'occasion, la commune de Pont-Hébert organise une diffusion de la finale sur écran géant ce vendredi à la salle des fêtes à partir de 20h. La ville de Saint-Lô propose elle aussi une diffusion sur grand écran à la salle de musiques actuelles du Normandy.



CALVADOS



Vendredi, l'union des commerçants de Ouistreham Riva-Bella organise un défilé de mode. Au programme : présentation des collections homme, femme et enfant, démonstration de pole dance et show coiffure. Billets en prévente à 5€ chez les commerçants et à l'Office de Tourisme ou 7€ sur place le soir-même. Rendez-vous, ce vendredi, salle Legoupil à partir de 20h30.



Le cirque Pinder s'installe au parc des expositions de Caen. Venez admirer, des démonstrations de force au Mât Chinois, des lancer de massues, des moments de grâce avec des contorsions mais également tous les animaux. Tendance Ouest vous offre vos 4 places pour la représentation de vendredi à 19h30. Suivez l'actualité du Cirque Pinder sur Cirque Pinder



ORNE



Demain, à Alençon, la chocolaterie Glatigny vous propose de visiter son laboratoire, une occasion de découvrir le processus de fabrication du chocolat et de terminer la visite par une dégustation. Rendez-vous, ce jeudi, à partir de 14h15, rue François Arago à Alençon. L'entrée est de 3€ pour faire la visite. Billetterie à l'Office de Tourisme.



Tout ce week-end, c'est la 4ème édition de la fête des arbres à Sées. Une quinzaine d'exposants professionnels ont répondu présents. Vous pourrez profiter de conseils pour préparer votre jardin à la veille de la période hivernale mais également trouver de nombreux produits. C'est samedi et dimanche de 9h à 18h dans les jardins du Palais d'Argentré.