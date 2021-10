Montréal (AFP). Canada: écrasante victoire des libéraux, Justin Trudeau futur Premier ministre

Le Parti libéral de Justin Trudeau, qui formera le prochain gouvernement canadien, a remporté une victoire éclatante aux élections législatives lundi, mettant un terme à une décennie de pouvoir conservateur. "Je serai le Premier ministre de tous les Canadiens", a lancé dans la nuit un Justin Trudeau souriant devant une foule de militants crieurs et exubérants. L'ampleur de la victoire permet aux libéraux de disposer d'une large majorité avec 185 sièges (résultats non définitifs) sur les 338 de la Chambre des communes à Ottawa. Cette majorité va leur permettre de mener une politique basée sur leur plateforme électorale, avec l'objectif de replacer le Canada sur l'échiquier mondial. Sur l'environnement et l'accueil des réfugiés syriens, le nouveau Premier ministre, sensible au réchauffement climatique, a promis d'être plus volontariste et généreux. Pour les conservateurs la défaite est avant tout celle de leur chef, Stephen Harper, réélu à Calgary mais démissionnaire dans la nuit de la direction du parti. En gardant leurs bastions à l'Ouest, les conservateurs devraient disposer de 100 sièges et être la deuxième force politique devant les sociaux-démocrates du NPD avec 42 sièges. Les Canadiens ont été un peu plus nombreux à voter pour ce scrutin, signe d'une volonté d'un véritable changement. Le taux de participation approchait les 67% contre 61% il y a quatre ans. Réunis dans un grand hôtel montréalais, les partisans de Justin Trudeau ont laissé éclater leur joie à mesure que la victoire se dessinait. "Je connais Justin Trudeau depuis longtemps et c'est quelqu'un de très courtois et honnête", a confié à l'AFP Max Liberman, militant du parti libéral. A quelques centaines de mètres, les mines étaient tristes chez les sociaux-démocrates. Leur leader Thomas Mulcair les a remerciés en assurant qu'"un nouveau chapitre s'ouvre" pour le parti avec maintenant "des racines dans tous les coins du pays". Un verre de vin à la main, Caroline, militante du NPD était dépitée. "Je ne pense pas que la majorité des Canadiens a voté pour Justin Trudeau mais plutôt contre Stephen Harper" accréditant l'idée d'une élection sanction. - Aisance et assurance - Deux ans après avoir pris les rênes des libéraux, Justin Trudeau a relevé un parti laminé aux dernières législatives, entachés par les scandales et les conflits d'intérêt. Rien ne laissait prévoir au début d'une longue campagne de 78 jours que Justin Trudeau s'imposerait avec une aisance et une assurance peu communes pour ses premiers débats télévisés, face à des adversaires rompus à l'exercice. "Justin, juste pas prêt", c'est en ces termes que les conservateurs infantilisaient en moquant dans des publicités celui qui va retrouver, un peu plus de 30 ans après, la résidence du Premier ministre à Ottawa où il a passé toute son enfance quand son père Pierre Elliott Trudeau en était le locataire. Justin Trudeau a patiemment mené sa campagne en gardant une ligne claire, caressant la classe moyenne avec des promesses de baisse d'impôts en allant taxer les plus riches. L'économie, socle sur lequel le Premier ministre sortant a voulu capitaliser, a finalement souri aux libéraux. Avec une récession sur les six premiers mois de l'année, en raison de la chute des prix du pétrole, Justin Trudeau a promis au prix de trois prochaines années en déficit budgétaire, de relancer l'activité avec un programme d'infrastructures et des emplois à la clé. Autre moment important de la campagne, la crise des réfugiés en Méditerranée avec une offre immédiate des libéraux d'accueillir 25.000 Syriens avant la fin de l'année. Le nouveau chef de gouvernement a aussi promis de ne plus participer, au sein de la coalition internationale menée par les Etats-Unis, aux frappes aériennes contre le groupe Etat islamique. Pour les sociaux-démocrates et Thomas Mulcair en particulier, la défaite est amère et sonne comme une déroute après avoir créé la surprise quatre ans plus tôt. Au Québec où le parti avait gagné en 2011 ses principaux bastions en balayant les indépendantistes du Bloc québécois, les reculs sont importants (seulement 16 députés contre 59 en 2011).

