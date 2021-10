Montréal (AFP). Canada: écrasante victoire des Libéraux aux législatives

Le Parti libéral de Justin Trudeau, qui formera le prochain gouvernement canadien, a remporté une victoire éclatante aux élections législatives lundi, mettant un terme à une décennie de pouvoir conservateur. Vers 23H00 locales (03H00 GMT), le parti libéral était assuré d'avoir la majorité absolue à la Chambre des communes, au terme d'un scrutin législatif où les libéraux étaient crédités de 43% des voix sur un quart des bureaux dépouillés. Selon les projections des télévisions, le parti libéral dépasserait les 170 sièges à la Chambre des communes, soit la majorité absolue des 338 sièges. Réunis dans un grand hôtel montréalais, les partisans de Justin Trudeau ont laissé éclater leur joie à l'annonce des premières tendances par les télévisions. "Je connais Justin Trudeau depuis longtemps et c'est quelqu'un de très courtois et honnête", a confié à l'AFP Max Liberman, militant du parti libéral. Dans le camp des sociaux-démocrates du NPD, les mines étaient tristes. Le parti de Thomas Mulcair, après avoir créé la surprise en 2011 avec 103 députés, va se retrouver troisième force politique derrière les conservateurs de Stephen Harper avec moins de 40 députés, selon des résultats partiels. Un verre de vin à la main, Caroline, militante du NPD était dépitée. "Je ne pense pas que la majorité des Canadiens ont voté pour Justin Trudeau mais plutôt contre Stephen Harper", a-t-elle dit dans une salle clairsemée et calme. Si le Premier ministre sortant a été réélu dans sa circonscription de Calgary (ouest), il devrait tirer les leçons de sa défaite avec un parti conservateur crédité de 30% des suffrages vers 23H00 locales. Deux ans après avoir pris les rênes des libéraux, Justin Trudeau a relevé un parti laminé aux dernières législatives, entachés par les scandales et les conflits d'intérêt. - Aisance et assurance - Rien ne laissait prévoir au début d'une longue campagne de 78 jours que Justin Trudeau s'imposerait avec une aisance et une assurance peu communes pour ses premiers débats télévisés, face à des adversaires rompus à l'exercice. "Justin, juste pas prêt", c'est en ces termes que les conservateurs infantilisaient en moquant dans des publicités celui qui va retrouver, un peu plus de 30 ans après, la résidence du Premier ministre à Ottawa où il a passé toute son enfance quand son père Pierre Elliott Trudeau en était le locataire. Justin Trudeau a patiemment mené sa campagne en gardant une ligne claire, caressant la classe moyenne avec des promesses de baisse d'impôts en allant taxer les plus riches. L'économie, socle sur lequel le Premier ministre sortant a voulu capitaliser, a finalement souri aux libéraux. Avec une récession sur les six premiers mois de l'année, en raison de la chute des prix du pétrole, Justin Trudeau a promis au prix de trois prochaines années en déficit budgétaire, de relancer l'activité avec un programme d'infrastructures et des emplois à la clé. Autre moment important de la campagne, la crise des réfugiés en Méditerranée avec une offre immédiate des libéraux et des sociaux-démocrates d'accueillir les Syriens fuyant la guerre quand Stephen Harper défendait l'idée de combattre le mal à la racine, soit poursuivre les frappes aériennes contre le groupe Etat islamique. La participation du Canada à la coalition internationale va se reposer, Justin Trudeau s'étant engagé à mettre fin aux frappes aériennes tout en restant dans un rôle d'assistance aux forces irakiennes et kurdes. Pour les sociaux-démocrates et Thomas Mulcair en particulier, la défaite est amère et sonne comme une déroute après avoir créé la surprise quatre ans plus tôt. Au Québec où le parti avait gagné en 2011 ses principaux bastions en balayant les indépendantistes du Bloc québécois, les reculs sont importants. Le Bloc québécois bénéficie du reflux du NPD et se dirige vers 10 sièges à la Chambre, mais son chef, Gilles Duceppe, semblait en voie d'échouer dans sa tentative de reprendre sa circonscription, selon des résultats partiels. Pour les Verts, Elizabeth May pourrait garder son siège en Colombie-Britannique.

