Le Bouchon du Vaugueux, bistrot gourmand

Et à vrai dire, la définition est plutôt fidèle. A la carte, les plats sont attrayants : pavé de colin cuisiné comme un couscous, croustade de boudin et d'andouille de Vire et son condiment de pommes et moutarde au vinaigre de cidre, filet de saumon ouvert à la plancha avec son écrasé de pommes de terre... Mais ce qui retient mon attention est le filet de canette à la plancha. Il est proposé dans un menu du midi à 21 euros, avec une entrée ou bien un dessert. J'opte pour commencer directement par le plat. Le filet de canette est servi avec un jus naturel aux poires et au gingembre, ainsi qu'avec de la purée. Cet assemblage est agréable. Fondant. Bref, un délice.



Banane rôtie

Je parachève le repas avec un dessert rarement vu sur une autre carte à Caen : une banane rôtie en coque aux épices. Cela change des traditionnelles mousses au chocolat ou crèmes brûlées et ce petit renouveau fait véritablement marquer un point à l'établissement ! Seule fausse note, mais facilement pardonnable : une décoration un peu trop pâle, à l'opposé de la qualité et du tonus de ses plats.



Pratique. Le Bouchon du Vaugueux 12, rue Graindorge à Caen. Tél. 02 31 44 26 26.



