Hockey: Double confrontation contre Angers en quart de finale

Après un parcours ponctué de quatre victoires, une défaite en prolongation et une défaite face à Strasbourg lors de la dernière journée de la phase de poule, les Rouennais ont terminé cette première phase à la première place de leur groupe. Ils rencontrent donc l'équipe qui à terminé à la seconde place de la Poule A, à savoir Angers, dans une confrontation en match aller-retour.

Angers a eu un parcours dans cette compétition un peu moins bien réussi que les jaunes et noirs puisqu'ils ont remporté trois victoires, une en prolongation pour une défaite en prolongation et une défaite dans le temps réglementaire dans une poule incluant Bordeaux, Brest et Caen.

Un match qui s'annonce difficile pour les Normands sur la petite glace des Angevins qui ont réalisé pour l'instant un parcours également interessant en championnat et qui pointent sur le podium à la troisième place derrière Rouen et Bordeaux.

Il s'agira de la première rencontre officielle, cette saison, entre les deux équipes qui se sont déjà rencontrées en match amical à deux reprises, pour deux victoires Rouennaises (2-3 et 4-3).