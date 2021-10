Londres (AFP). Mondial de rugby: la grande opposition nord-sud

Il y aura l'historique All Blacks-France, les indécis Afrique du Sud-Galles et Argentine-Irlande et le déséquilibré Australie-Ecosse: Les quarts de finale de la Coupe du monde offrent une grande opposition sud-nord, samedi et dimanche. A qui la récompense dans ce championnat inter-hémisphères ? Les nations du Sud partent avec un a priori favorable. Notamment l'Australie, impressionnante sur le plan offensif face à l'Angleterre (33-13), puis en défense face au Pays de Galles (15-6). Cette panoplie, complétée par une mêlée conquérante, et des individualités brillantes -même en l'absence du 3e ligne David Pocock et de l'arrière Israel Folau, tous deux forfaits-, offrent aux Wallabies, victorieux du Four Nations en août, un profil de vainqueurs logiques des Ecossais, qui ont déjà réussi leur Mondial en accédant aux quarts de finale. En cas de victoire, les Australiens affronteront en demi-finales le vainqueur d'Argentine-Irlande, disputé dimanche sous le toit du Millennium de Cardiff. Une semaine après son succès convaincant face à la France (24-9), le XV du Trèfle sera soutenu par 50.000 supporters qui s'apprêtent à traverser la mer d'Irlande. Mais sera-ce suffisant, alors que l'équipe a perdu son deuxième ligne-capitaine Paul O'Connell, forfait jusqu'à la fin du Mondial comme le flanker Peter O'Mahony, alors que le 3e ligne Sean O'Brien est suspendu pour ce match ? Surtout, les Irlandais, meurtris face à la France, devront être prêts à livrer un nouveau combat féroce face aux Argentins qui, depuis leur défaite face aux All Blacks (26-16) le 19 septembre, se sont baladés face à des adversaires plus modestes; la Géorgie, les Tonga et la Namibie. - Retraites en vue - Les Argentins ont accumulé les larges victoires. Comme les All Blacks qui ont croisé les mêmes adversaires. Mais pour ces deux équipes, une interrogation se pose: seront-elles capables de hausser soudain leur niveau de jeu ? En 2007, ce manque de rythme avait été fatal aux All Blacks, éliminés (20-18) par la France en quarts de finale, déjà au Millennium de Cardiff. Huit ans plus tard, les deux équipes abordent ce rendez-vous dans des dispositions diamétralement opposées. Les All Blacks, libérés par leur titre conquis en 2011 face aux Bleus, sont sûrs de leurs forces (jeu rapide, individualités) alors que les Français naviguent au milieu des interrogations depuis leur défaite face à l'Irlande. Pour sortir du néant, leur entraîneur Philippe Saint-André a choisi de se passer du centre dévastateur Mathieu Bastareaud, laissé sur le banc au profit d'Alexandre Dumoulin, censé apporter davantage de fluidité. La conduite du jeu a été confiée à Morgan Parra. En cas d'élimination, ce match sera vraisemblablement le dernier du capitaine français Thierry Dusautoir, du deuxième ligne Pascal Papé et du pilier Nicolas Mas, alors que côté néo-zélandais, Dan Carter, Ma'a Nonu, Conrad Smith qui mettront le cap sur la France après le Mondial feront de facto une croix sur le maillot noir. La retraite internationale du capitaine Richie McCaw, 34 ans, devrait également dépendre du résultat de ce match. Les Sud-Africains ont eux laissé en route leur capitaine Jean De Villiers, dont la carrière internationale s'est arrêtée sur une fracture de la mâchoire face aux Samoa, alors que le deuxième ligne Victor Matfield (38 ans, 125 sélections) tire ses dernières cartouches. Il sera l'un des grands absents du quart de finale face aux Gallois. Mais il laissera deux dignes héritiers (De Jager et Etzebeth) mener le combat face aux Gallois. Car les Springboks ont promis d'aborder le XV du Poireau de front. Comme ils l'ont fait lors de leurs trois derniers matches, face aux Samoa, à l'Ecosse, et aux Etats-Unis. Ces trois succès destructeurs ont permis d'effacer la défaite "historique" face au Japon (34-32). Et de conforter les Boks dans leur méthode "brutale". Pas sûr que les Gallois amoindris par les blessures résistent au bulldozer. Quarts de finale Samedi (17h00 françaises): Afrique du Sud-Pays de Galles à Twickenham

