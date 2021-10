Chisinau (AFP). Moldavie: un ex-Premier ministre arrêté dans un scandale de corruption d'un milliard de dollars

Un ex-Premier ministre de la Moldavie a été arrêté jeudi au Parlement dans le cadre d'une affaire de fraude portant sur un total d'un milliard de dollars, à l'origine d'un mouvement de contestation dans ce pays pauvre. Vlad Filat, qui est à la tête du Parti libéral démocrate de Moldavie, proeuropéen, est soupçonné par le parquet d'avoir ponctionné 250 millions de dollars du système bancaire de cette ancienne république soviétique. Pays très pauvre de 3,5 millions d'habitants situé entre l'Ukraine et la Roumanie, la Moldavie est agitée par des manifestations depuis la disparition au printemps des coffres de trois banques d'un milliard de dollars, soit 15% du produit intérieur brut, prêtés à des destinataires jamais identifiés. L'affaire, qui a vite gagné le surnom de "fraude du siècle", a porté un coup dur à l'économie du plus pauvre pays d'Europe, provoquant une dévaluation de la monnaie locale, le leu, et une envolée de l'inflation. Aux cris de "Filat en prison", des manifestants antigouvernementaux ont bloqué jeudi l'entrée du Parlement pour empêcher l'ex-Premier ministre (2009-2013), à qui ses pairs ont retiré jeudi matin son immunité parlementaire, de quitter les lieux. "L'indignation des manifestants qui sont descendus dans les rues de Chisinau a forcé le Parlement à faire des compromis", s'est réjoui devant les protestataires le leader des manifestants Renato Usaty, tête du parti prorusse Partidul Nostru (Notre parti). "C'est notre première victoire", a-t-il lancé.

