Paris (AFP). Hollande célèbre l'unité et la diversité de l'espèce au musée de l'Homme

Le président François Hollande a célébré jeudi "l'unité et la diversité" de l'espèce lors de la réouverture du musée de l'Homme à Paris, appelant à l'écoute et au "respect de chacun" pour mieux vivre en société. Soulignant que ce musée fondé en 1938 détient encore 23.000 restes humains sur lesquels continuent de travailler les scientifiques, le président a relevé que ces collections "nous disent que nous descendons tous du même ancêtre, Homo Sapiens, même si aujourd?hui nous sommes tous différents". "Cet universalisme n?efface pas les variétés des sociétés humaines. Incompressible, il fonde un monde réellement commun parce que respectueux de chacun. C'est en se respectant qu'on peut vivre ensemble", a insisté le chef de l'Etat. "Personne ne peut vivre seul. Pas plus un pays qu?un individu. C?est par l?échange, c?est par le dialogue que nous pouvons avancer", a-t-il poursuivi, ajoutant: "l?homme a besoin de s?exprimer. Il a aussi besoin d?être écouté. Lorsqu?il n?y a plus cette considération, alors ça débouche sur l?incompréhension et la violence peut se déchaîner". Depuis les violences commises par des salariés contre des cadres de la compagnie Air France la semaine dernière, le chef de l'Etat multiplie les déclarations d'apaisement et de promotion du dialogue social, à la veille de la quatrième conférence sociale de son mandat qui s'ouvre lundi. M. Hollande a aussi rappelé les débuts de ce "musée-manifeste qui affirmait l?unité du genre humain contre les idéologies qui prétendaient à cette époque séparer les hommes en fonction de leur couleur de peau, de leurs origines, de leurs cultures (), un musée qui rejetait ces zoos humains qui s'abritaient derrière l?alibi de la science pour autoriser tous les racismes". Des déclarations qui interviennent alors que Nadine Morano (Les Républicains) vient d'être évincée de la campagne des régionales à cause de sa sortie sur la "race blanche". Le musée, situé près de la tour Eiffel, présente l'évolution de l'Homme et des sociétés en croisant des approches biologiques, sociales et culturelles. Il est installé dans un bâtiment construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1937.

