Aix-en-Provence (AFP). Hollande: la République ne connaît pas de races ni de couleurs de peau

Le président François Hollande a déclaré jeudi que "la République ne connaît pas de races ni de couleurs de peau", dans une allusion aux propos polémiques de Nadine Morano (Les Républicains) sur la France "pays de race blanche". "La République ne connaît pas de races ni de couleurs de peau. Elle ne reconnaît pas de communautés. Elle ne connaît que des citoyens, libres et égaux en droit. Et ce n?est pas négociable", a-t-il déclaré lors d'un discours prononcé au Camp des Milles, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Le chef de l'Etat a dénoncé "l'intolérance qui conduit à la discrimination, l?ignorance qui nourrit la haine, l?indifférence qui tolère ces dérives". "Il y a plus grave que d?avoir une âme perverse disait Peguy, c?est d?avoir une âme habituée", a-t-il souligné. "Aucune culture, aucun pays, aucune époque n?est à l?abri d?y succomber. Mais nous avons les moyens () pour y résister. En France, il y a une ressource" qui est "la République".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire