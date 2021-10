Programmation : Hangar 23, une révolution culturelle

Privilégiant l'ouverture vers le plus grand nombre, la salle renouvelle la formule plébiscitée des Leçons de jazz animées par Antoine Hervé dédiées aux virtuoses Duke Ellington ou Dave Brubeck. Le jazz est bien sûr à l'honneur pour ce début de saison avec le Duo Texier et la délicieuse Cécile Mac Lorin. Avec les soirées Comme sur un plateau, le Hangar 23 offre des concerts intimistes dans une ambiance cabaret : une atmosphère propice à l'échange dont bénéficieront Airelle Besson et Nelson Veras ou Élise Caron et Las Malenas. La danse n'est pas en reste puisque le public pourra découvrir le ballet contemporain Tarab et pour couronner le tout, une programmation jeune public a été élaborée en partenariat avec la chapelle St-Louis : un temps fort baptisé C'est bien fait pour toi !