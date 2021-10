Hockey: Les Dragons de Rouen défaits face au champion de France en titre

C'était un match attendu en ce début de saison. Un premier gros test à domicile pour les Rouennais qui aura tenu une partie de ses promesses.

En effet, le match débute par une grosse intensité de la part des deux équipes et l'ouverture du score intervient à la 12ème minute par Olivier Labelle qui offre l'avantage au score pour les Rouennais.

Une avance de courte durée puisque les Gapençais vont égaliser un peu plus de deux minutes plus tard par Camilo Miettinen puis prendre l'avantage à 14 secondes du premier buzzer par Vincent Kara en supériorité numérique (2-1).

Un dernier but polémique

Dans le deuxième tiers temps, c'est Jason Krog qui permet aux siens de revenir dans le match sur un bon lancer à mi hauteur imparable. Les deux équipes ne restent pas à égalité longtemps grâce à Maurin Bouvet qui redonne l'avantage aux Rapaces une minute plus tard. Et encore une fois, l'égalisation interviendra rapidement par Sacha Treille bien servi par son frère Yorick. 3-3 à la fin du deuxième tiers.

Les deux équipes se rendent coups pour coups et l'ultime but de la rencontre sera à mettre à l'actif des joueurs de Luciano Basile sur un but inscrit malgré le fait la cage du gardien Rouennais Dany Sabourin ait bougé auparavant, mais les arbitres décident de valider tout de même le but ce qui provoquera la colère du gardien.

La sortie du gardien rouennais en fin de match ne changera rien et les Rapaces repartent dans les Alpes avec les trois points de la victoire.

Fabrice Lhenry: "C'est une grosse deception sur le score et la manière. J'ai trouvé qu'on avait pas joué soixante minutes. On a fait de grosses erreurs qui nous ont couté cher, on a peut-être été trop gourmand par moments, on a pas joué assez simple contre une équipe comme ça on a pas le droit de faire des erreurs comme ça. On a été moins en jambes qu'eux. On a eu des hauts et des bas et contre une équipe comme ça, on ne peut pas jouer par intermittence".

Sacha Treille: "C'est une belle éuqipe de Gap qu'on a rencontré, on donne trop de situations à l'adversaire et contre une grosse équipe c'est plus difficile pour nous, il faut apprendre de nos erreurs, et tout devrait rentrer dans l'ordre. On a de tres bons jouers techniques dans l'équipe donc on joue un peu risqué et c'est la qu'il faut faire la part des choses quand on peut le faire ou pas et avec cette intelligence la on arrivera à gagner des matchs contre des équipes comme ça".

Au classement, les joueurs de Fabrice Lhenry descendent à la 4ème place à égalité de points avec Strasbourg leader, Bordeaux et Grenoble.

Mardi 13 octobre, les Jaunes et Noirs feront leur entrée en Coupe de France face à l'équipe de Neuilly sur Marne.