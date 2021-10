Paris (AFP). RER A: trafic toujours interrompu entre Nanterre-Université et La Défense

Le trafic reste interrompu lundi entre Nanterre-Université et La Défense sur le RER A affecté par un incendie vendredi et est de nouveau perturbé sur les branches de Cergy et Poissy, a annoncé un porte-parole de la RATP. Le trafic avait repris normalement lundi à l'ouverture sur ces deux derniers tronçons de la ligne la plus fréquentée d'Europe, mais depuis 07H30, la ligne Poissy-La Défense n'est plus desservie et seul un train sur deux circule en direction de Cergy, a indiqué un porte-parole de la région des transports parisiens à l'AFP. "En conséquence de l'incendie de vendredi, nous avons des problèmes de signalisation à Nanterre-Préfecture qui limitent le nombre de trains pouvant circuler sur les branches de Cergy et Poissy, donc en accord avec la SNCF, qui gère ces deux branches, nous envoyons uniquement des trains sur la branche de Cergy, à raison d'un train sur deux", a-t-il précisé. "La branche de Poissy n'est plus desservie, mais les voyageurs peuvent emprunter la ligne L pour aller à Paris", a-t-il ajouté. Le trafic a en revanche repris normalement lundi matin entre Rueil-Malmaison et Nanterre-Université. Dix bus de substitution sont ensuite en place entre Nanterre-Université et La Défense et les voyageurs peuvent également emprunter la ligne L de Nanterre-Université à Paris-Saint-Lazarre, a-t-on indiqué de même source. Les équipes "se sont relayées nuit et jour depuis vendredi après-midi" pour effectuer les travaux de réparation en raccordant les câbles de signalisation un à un. Les tests qui se sont poursuivis dans la nuit de dimanche à lundi ont permis de constater que "des câbles de signalisation supplémentaires doivent être remplacés", a ajouté le porte-parole de l'opérateur de transport parisien, qui vise une reprise du trafic entre Nanterre-Université et La Défense mardi matin. La circulation des trains était interrompue depuis vendredi en milieu de journée entre Rueil-Malmaison et La Défense, à la suite d'un incendie qui s'est déclaré dans un local technique sur le quai de la station Nanterre-Préfecture, obligeant les pompiers à intervenir. La cause de l'incendie, "d'origine technique", n'est pas encore connue avec précision. La ligne A du RER (réseau express régional) est la plus fréquentée d'Europe avec 1,2 million de passagers par jour en moyenne.

