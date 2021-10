Ankara (AFP). Des milliers de personnes à Ankara en hommage aux victimes et contre le régime

Des milliers de personnes étaient réunies dimanche à Ankara pour rendre hommage aux victimes du double attentat suicide qui a fait au moins 95 morts la veille et dénoncer la responsabilité du gouvernement, a constaté une journaliste de l'AFP. Réunie à l'appel des syndicats, ONG et partis politiques proches de la gauche et de la cause kurde qui avaient appelé au rassemblement pour la paix de la veille, la foule s'est rassemblée sur une place Sihhiye, à quelques centaines de mètres de la gare centrale de la capitale turque, site de la double explosion. De nombreux manifestants ont scandé des slogans hostiles au président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan, qu'ils jugent responsables de l'attaque, la plus meurtrière jamais commise sur le sol turc. "Erdogan meurtrier", "gouvernement démission", "l'Etat rendra des comptes", ont-ils scandé. Le principal parti prokurde de Turquie, le Parti démocratique des peuples (HDP), accuse le gouvernement d'entretenir des liens avec les jihadistes du groupe Etat islamique (EI). Ce rassemblement se déroule dans un climat tendu, sous très forte présence des forces de police. De peur de nouvelle attaque, les services de sécurité des syndicats multipliaient les contrôles avant d'autoriser les manifestants à rejoindre la place.

